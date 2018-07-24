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Автор игры Skyrim рассказал, чем кроме разработки игр занимается студия Bethesda

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Тодд Говард
Тодд Говард / Фото из свободных источников

Исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, какая деятельность студии для него и его сотрудников важнее производства игр. Большое значение в графе расходов компании занимает благотворительность.

Об этом сообщает Eurogamer.

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По словам Говарда, игры – далеко не самый важный и ценный вклад в общество. Он считает, что достижением его команды является участие в благотворительных программах.

Компания сотрудничает с фондом Make-A-Wish, который помогает смертельно больным детям выполнить их мечты. Одним из заветных желаний подростков часто бывает увидеть воочию место, где создают культовые серии Fallout и The Elder Scrolls и студия охотно дарит им такую ​​возможность.

Геймдизайнер также рассказал, что во время таких экскурсий происходит настоящая магия. Родители приводят детей с мнением, что это просто прихоть. Но наблюдая за тем, насколько страстно работники Bethesda относятся к своему делу и тем, насколько их творчество важно для ребенка, семья находит еще большую связь со своим чадом. Именно это, по мнению Говарда, – большое достижение компании.

Стоит отметить, что Make-A-Wish – это не единственный фонд, с которым сотрудничает компания. Средства от продажи саундтрека Fallout 76, например, будут переданы в организацию Habitat for Humanity, а во время Е3 2018 издательство устроило стрим, чтобы проспонсировать Astronomers Without Borders.

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Теги: Техно Игры Интернет благотворительность
Источник: 24 Канал
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