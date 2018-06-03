Автор экранизированного романа "Назови меня своим именем" назвал топ-5 книг о любви

Автор знаменитой экранизации "Назови меня своим именем", выдвинутой на премию Оскар-2018, Андре Асиман поделился собственным списком из пяти лучших книг о первой любви.

Об этом сообщается на The Guardian.

В "романтический" список вошли романы разных эпох. Первый роман, который советует прочитать писатель любителям историй о любви, – это малоизвестный квир-роман 1949 года "Оливия".

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Следующая книга, которую советует прочитать Андре, авторства Ивана Тургенева "Первая любовь". Третьим романом стала книга Мадам Де Лафайет под названием "Принцесса Клевская".

Четвертой книгой стал знаменитый роман британской писательницы Эмили Бронте "Грозовой перевал". А завершила список вечная классика зарубежной литературы – легендарная шекспировская трагедия "Ромео и Джульетта".

Автор романа "Назови меня своим именем" Андре Асиман назвал топ-5 книг о любви

Что интересно, египетский писатель Андре Асиман фокусирует внимание на тех романах, в которых чувства как быстро зажигаются, так и быстро исчезают. Он скорее исследует те моменты, которые случаются на пути первой влюбленности.

"Мы любим по-настоящему только один раз в жизни – в первый раз. Все последующие влюбленности уже не такие непроизвольные", – привел цитату писатель, характеризуя свою подборку книг.