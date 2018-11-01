Автор "Капитошки" отсудила у кондитеров более полумиллиона гривен: детали дела

Автор популярного украинского мультипликационного персонажа Капитошки, Наталья Гузеева, отсудила у одесских производителей хлебобулочной продукции полмиллиона гривен за нарушение авторского права.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

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На этикетке их кондитерских изделий (пирожных) было воссоздано название "Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой" и "Картошка-Капитошка осыпанная". Указанная продукция реализовывалась в местной сети магазинов,

– говорится в сообщении суда.

Известно, что Наталья Гузеева обратилась к инстанции с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение авторского права на оригинальное название литературного произведения "Капитошка".

"Рассмотрев дело, суд полностью удовлетворил исковые требования. С ответчиков взыскали компенсацию за нарушение авторских прав на общую сумму более полумиллиона гривен", – отмечают в суде.

Там также отмечают, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Кто такая Наталья Гузеева? Это – украинская сценаристка и редактор мультфильмов, детская писательница. Гузеева – создатель многих сценариев украинских мультфильмов, ее самые известные мультипликационные персонажи – Капитошка и Петя Пяточкин.