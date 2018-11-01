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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Автор "Капитошки" отсудила у кондитеров более полумиллиона гривен: детали дела

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      Кадр из мультфильма "Капитошка"
      Кадр из мультфильма "Капитошка" / Фото из свободных источников

      Автор популярного украинского мультипликационного персонажа Капитошки, Наталья Гузеева, отсудила у одесских производителей хлебобулочной продукции полмиллиона гривен за нарушение авторского права.

      Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

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      На этикетке их кондитерских изделий (пирожных) было воссоздано название "Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой" и "Картошка-Капитошка осыпанная". Указанная продукция реализовывалась в местной сети магазинов,
      – говорится в сообщении суда.

      Известно, что Наталья Гузеева обратилась к инстанции с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение авторского права на оригинальное название литературного произведения "Капитошка".

      "Рассмотрев дело, суд полностью удовлетворил исковые требования. С ответчиков взыскали компенсацию за нарушение авторских прав на общую сумму более полумиллиона гривен", – отмечают в суде.

      Там также отмечают, что решение суда пока не вступило в законную силу.

      Кто такая Наталья Гузеева? Это – украинская сценаристка и редактор мультфильмов, детская писательница. Гузеева создатель многих сценариев украинских мультфильмов, ее самые известные мультипликационные персонажи Капитошка и Петя Пяточкин.

      Теги: Новости Украины Судьи Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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