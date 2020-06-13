Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг правительства Украины до уровня "B3" с "Caa1". Это означает, что теперь кредитный рейтинг Украины снова стабилен.

Рішення про підвищення рейтингу України було схвалене завдяки схваленню нової програми співпраці з МВФ, зазначає Moody's Investors Service у своєму пресрелізі.

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Підвищення кредитного рейтингу України означає очікування рейтингового агентства, що нова програма співпраці з МВФ дозволить закріпити й продовжити процес реформ.

Як на таку оцінку відреагували в уряді

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це агентство входить до трійки найбільших у світі. Тож це має стати потужним позитивним сигналом для інвесторів в Україні й за кордоном.

Крім того, він висловив переконання, що підвищення кредитного рейтингу України є підтвердженням того, що фінансова політика його уряду сприяє зміцненню економіки України.

Ключову роль у цьому рішенні зіграло продовження співпраці з МВФ за новою кредитною програмою. Впевнений, що це пожвавить економіку та в підсумку — сприятиме підвищенню добробуту українців,

– заявив Денис Шмигаль.

Moody's Investors Service: що це

Це одне з найбільших рейтингових агентств, яке оцінює кредитний рейтинг позичальників. Фактично, компанія визначає, наскільки безпечно для інвесторів позичати гроші іншим компаніям чи державам.

Попередній рейтинг України "Саа1" попереджав інвесторів про певну спекулятивність українських державних облігацій. Нинішній натомість означає, що ситуація задовільна.