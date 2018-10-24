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      Авторитетный портал назвал лучших игроков в матче "Шахтер" – "Манчестер Сити"

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      Николай Матвиенко – лучший игрок "Шахтера" в матче с "Манчестер Сити"
      Николай Матвиенко – лучший игрок "Шахтера" в матче с "Манчестер Сити" / Александр Осипов

      Защитник Николай Матвиенко стал лучшим игроком "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" по версии WhoScored.

      Лучшим игроком матча признан испанец Давид Сильва, открывший счет на 30-й минуте поединка и получивший внушительные 9,3 балла. Высокими оценками также могут похвастаться Рахим Стерлинг (8,5) и Фернандиньо (8,1).

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      Защитник сборной Украины Николай Матвиенко получил оценку 7,0. Хуже всех, по мнению СМИ, в составе "Шахтера" сыграл хавбек Майкон.

      Напомним, что ответный матч пройдет в Манчестере 7 ноября. Следующий матч "Шахтер" проведет в Киеве против местного "Арсенала" в субботу, 27 октября.

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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