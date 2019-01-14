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      Авторы исторической победы ФК "Львов" покинули команду

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      Артур Западня покинул "Львов"
      Артур Западня покинул "Львов" / ФК "Львов"

      Футболисты "Львова" Артур Западня и Ростислав Волошинович покинули клуб. Они были авторами исторического события в истории команды.

      Как сообщили в клубе, Артур Западня решил не продлевать сотрудничество с "горожанами". Его контракт заканчивался летом 2019 года. Что касается Волошиновича, то игрок решил покинуть "Львов" из-за отсутствия игровой практики. Руководство и игроки "сине-золотых львов" разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.

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      Стоит отметить, что Западня и Волошинович вошли в историю "Львов". Первый забил гол в дебютном матче этого сезона в ворота столичного "Арсенал-Киев". Второй в этом матче сделал результативный пас. Тогда "Львов" неожиданно победил на выезде 0:2.

      Всего Западня сыграл в 17 матчах за "Львов". Кроме забитого гола, он отметился двумя результативными передачами – в домашних матчах с "Карпатами" (1:1) и "Мариуполем" (2:2). Волошинович отыграл лишь пять матчей за клуб.

      Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Львов
      Источник: 24 Канал
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