Авторы исторической победы ФК "Львов" покинули команду

Футболисты "Львова" Артур Западня и Ростислав Волошинович покинули клуб. Они были авторами исторического события в истории команды.

Как сообщили в клубе, Артур Западня решил не продлевать сотрудничество с "горожанами". Его контракт заканчивался летом 2019 года. Что касается Волошиновича, то игрок решил покинуть "Львов" из-за отсутствия игровой практики. Руководство и игроки "сине-золотых львов" разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.

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Стоит отметить, что Западня и Волошинович вошли в историю "Львов". Первый забил гол в дебютном матче этого сезона в ворота столичного "Арсенал-Киев". Второй в этом матче сделал результативный пас. Тогда "Львов" неожиданно победил на выезде 0:2.

Всего Западня сыграл в 17 матчах за "Львов". Кроме забитого гола, он отметился двумя результативными передачами – в домашних матчах с "Карпатами" (1:1) и "Мариуполем" (2:2). Волошинович отыграл лишь пять матчей за клуб.