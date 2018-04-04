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Телеканал новостей 24 Программы Автотехнологии
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Автотехнологии. Как недорого "переобуть" автомобиль в официальных сервисах

Автотехнологии 5 Читати новину українською

Современные технологии проникают не только в автомобили, но и сервис. Мало кто задумывался над тем, что стенд шиномонтажа может стоить, как Mercedes. Но, в отличие от дворового сервиса, такой шиномонтаж убережет ваши диски даже от микроцарапин.

Сегодня конкуренция на рынке огромная. Шиномонтажа хватает, и даже в разгар "переобувания" не трудно найти свободный пункт, где можно заменить шины. Но количество не перешло в качество, потому что для приемлемого уровня сервиса требуется дорогостоящее оборудование и квалифицированный персонал.

Мы уже привыкли к тому, что каждое "переобувание" – это бряцание ломом по диску, а колесные болты закручиваются пневматическим гайковертом, а не денамометричним ключом. Поэтому не стоит удивляться поцарапанным дискам, вибрации руля или непрекрученим колесам.

На официальный сервис ради простого "переобувания" люди ехать не хотят – пугает высокий статус и цена. Но оказывается: чтобы уберечь ваши диски, не надо платить бешеные деньги.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 Канал
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