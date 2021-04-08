Никогда не прощу, сволочь, – жена Азаренкова обратилась к виновнику смертельного ДТП
19-летнего мажора Дмитрия Габышева осудили за смертельное ДТП в Харькове, которое унесло жизни подполковника ГСЧС и его 15-летней дочери. Молодой человек проведет за решеткой 9 лет. Жена и мать погибших Елена Азаренкова обратилась к виновнику аварии после оглашения приговора.
Источник:Суспільне Харків
Женщина возмущена тем, что Габышева отправили в тюрьму на 9 лет вместо максимальных 10. Ведь он управлял в состоянии алкогольного опьянения и ехал без прав.
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Когда судье огласили приговор, Азаренкова подошла к обвиняемому и показала ему портрет своей погибшей дочери.
Запомни это лицо! Я тебе никогда в жизни... Никогда в жизни не прощу,
– подчеркнула она.
После этого осужденный Дмитрий Габышев попросил прощения у потерпевшей. Она ответила, что никогда этого не сделает.
"Никогда! За то, что вы причинили мне, и продолжаете... Я и дня тебе не дам выйти пораньше! Смотри, что ты натворил! Сволочь, тебе будет 29 лет, когда ты выйдешь. Уроды! До 10 лет не дотянули", – выкрикнула женщина.
Азаренкова обратилась к Габышеву в суде: смотрите видео
Показывая на портрет погибшей дочери, Азаренкова воскликнула к Габышеву: "Чтобы она тебе каждый день снилась. Каждый божий день! И чтобы ты в своих детях видел ее".
Заметим, что ни защитников, ни родственников Габышев не было в суде во время оглашения приговора. Осужденный – сын начальника отдела полиции Метрополитена.
Решение планируют обжаловать
Евгений Мельниченко, представляющий сторону потерпевших, шокирован решением суда. Он подчеркнул, что его планируют оспаривать.
В то же время в прокуратуре заявили, что ознакомятся с полным текстом решения и тогда решат, будут ли подавать апелляцию.
Жуткая авария, которую совершил мажор: основное
- Трагедия произошла на трассе Киев – Харьков – Довжанский 21 октября. Автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в Lanos.
- Погибший Дмитрий Азаренков возглавлял 32 пожарно-спасательную часть Харькова. Он находился в автомобиле вместе с 15-летней дочерью.
- Сразу после аварии 19-летний Габышев уверял, что за рулем был не он. Впрочем, впоследствии парень полностью признал свою вину.
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