Азаров, Курченко и Захарченко – соседи: как и где живут в России украинские политики-беглецы

Бывший премьер-министр Николай Азаров, олигарх Сергей Курченко и экс-глава МВД Виталий Захарченко сбежали из Украины сразу после Революции Достоинства. Сейчас они скрываются в России, где живут в элитном московском поселке Рублевка.

Имения Азарова, Курченко и Захарова в России расположены в Рублевке неподалеку, пишет российский сайт "Проект".

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Недвижимость украинских политиков-беглецов в России / скриншот

Имения Азарова в России

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров с семьей имеет 3 имения в Рублевке, пишет российский сайт "Проект". Владелицей одного из домов является жена чиновника-беглеца Людмила Азарова. Недвижимость в элитном поселке появилась у женщины сразу через несколько месяцев после Революции Достоинства в Украине.

Этого семье бывшего украинского министра было мало, и в 2015 году Азаров взял в аренду еще один особняк и участок по соседству – они расположены на территории оздоровительного комплекса "Рублево-Успенский" в Петрово-Дальнем, что принадлежит управлению делами президента России.



Дом Азарова в России / скриншот

Еще одно имение в Рублевке записано на невестку Азарова – Лилию. Недвижимость она приобрела в сентябре 2014 года.

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Чем скандален Азаров?Бывший премьер-министр Украины, известен своим "азировским" языком. После Революции Достоинства сбежал в Россию, поэтому Генеральная прокуратура Украины объявила его в розыск.



В Украине против него открыт ряд уголовных дел. Так, Азарова подозревают в завладении с другими участниками преступной организации экс-президента-беглеца Виктора Януковича сжиженным газом на сумму 2,2 миллиарда гривен, принадлежащем ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

Дом Курченко в России

Приближенный к семье экс-президента Януковича олигарх Сергей Курченко также скрывается в России с 2014 года. Он живет на Рублевке и имеет дом по соседству с невесткой Азарова. Недвижимость бизнесмен получил от своего дяди Георгия Костенко.

Что интересно, дом Курченко довольно большой – он оборудован лифтами, с дегустационной комнатой, винным погребом, музыкальной гостиной, бассейном с зоной spa, тренажерными залами, 6 ванными комнатами и домашним кинотеатром.



Особняк олигарха Сергея Курченко в России

Чем скандален Сергей Курченко?Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), бывший владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства, как и большинство соратников Януковича, бежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.



Курченко подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету убытков на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы.

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Имение Захарченко в Рублевке

Соседом Азаровых и Курченко является бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Сразу после бегства Януковича он также выехал из Украины, и теперь живет в России.

Недвижимость в Рублевке поначалу была записана на Виталия и Людмилу Захарченко. Однако впоследствии владелицей участка осталась только его жена. Она якобы получила имение в результате распределения имущества после развода.



Дом экс-главы МВД Украины Захарченко в России

Чем скандален Виталий Захарченко?Это министр внутренних дел времен Януковича. Именно по его приказу 20 февраля 2014 года сотрудники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих.



21 февраля этого года Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности. После этого он бежал в Россию и сейчас находится в розыске СБУ.