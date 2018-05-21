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Азия Ардженто рассказала, что Харви Вайнштейн изнасиловал ее в Каннах

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Азия Ардженто
Азия Ардженто / Фото из открытых источников

Актриса Азия Ардженто шокировала гостей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля подробностями секс-скандала вокруг режиссера Харви Вайнштейна.

Во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля 42-летняя актриса Азия Ардженто выступила с речью, в которой назвала церемонию охотничьей площадкой для Харви Вайнштейна и призналась, что в 1997 году она была изнасилована продюсером в Каннах, сообщает издание Washington Post.

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Актриса добавила, что хотя Вайнштейн уже никогда не смоет с себя позорное клеймо, в индустрии по-прежнему остаются люди, которые должны понести ответственность за аналогичные поступки.

"И даже сегодня среди вас есть те, кто все еще должен быть привлечен к ответственности за свое поведение по отношению к женщинам. За поведение, которое не относится ни к этой области, ни к какой другой. Ты знаешь о ком я. Но самое главное, мы знаем, кто ты, и мы не позволим тебе продолжать убегать от ответственности", – сказала актриса.

Напомним, Азия Ардженто является одной из первых женщин, кто назвал себя жертвой Вайнштейна. В целом против продюсера уже выступили более 70 женщин с обвинениями в сексуальном домогательстве и изнасиловании.

Теги: LifeStyle Голливуд Харви Вайнштейн Секс-скандал Каннский кинофестиваль
Источник: 24 Канал
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