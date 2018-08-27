Азию Ардженто уволили с итальянского "Х-фактора" после новости о растлении несовершеннолетнего

Итальянскую актрису Азию Ардженто, которая одна из первых заявила о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, уволили из итальянской версии шоу "X-фактор" после обвинений несовершеннолетнего актера Джимми Беннета в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

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Накануне Джимми Беннет обвинил актрису в домогательствах, когда ему было 17 лет. Азия Ардженто впервые встретилась с молодым актером в 2004 году во время съемок "Цыплята", а в 2013 году, по словам мужчины, знаменитость сексуально добивалась его. На то время парню было 17 лет. Позже Беннету выплатили компенсацию в размере 380 тысяч долларов.

Отмечается, что Азия Ардженто появится лишь в первых семи выпусках шоу, снятых летом 2018 года, посвященных отбору финалистов "X-фактора". Однако в основной части шоу ее заменит другой судья, имя которого станет известно 5 сентября.



Итальянская версия шоу "Х-фактор"

Напомним, в конце 2017 года Азия Ардженто одной из первых рассказала о сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. По словам актрисы, в 1997 году он принуждал ее к сексу в гостинице во Франции. Впоследствии она стала одной из активисток движения #MeToo, с которого началась масштабная кампания против притязаний.