Инцидент произошел еще 28 октября, в 04:31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский. Однако с его последствиями Государственная служба по чрезвычайным ситуациям борется до сих пор.

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Разгерметизация газа привела к взрыву

Вблизи села Рай-Оленовка в Харьковском районе на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом. В результате прогремел взрыв, приведший к пожару – огонь распространился на два грузовых автомобиля.

В 05:48 спасатели ликвидировали возгорание на площади 250 квадратных метров.

Остаточное горение все еще продолжается

По состоянию на 31 октября на территории автозаправки через запорную арматуру подземной емкости остатки газового конденсата продолжают гореть.

К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают дежурить чрезвычайники.

В Харьковской области на АЗС разгерметизировался газ: Фото ГСЧС

Разгерметизация газа привела к взрыву: смотрите видео