Бабченко назвали "военным преступником": "убитый" журналист снова оказался в центре внимания

В сети разгорелся скандал вокруг российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В частности, его обвиняют в нехороших действиях во время русско-грузинской войны.

Так, бывший заместитель генпрокурора и один из лидеров "Движения новых сил" Давид Саквалеридзе заявил, что Бабченко – "военный преступник".

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Как очевидец и участник российско-грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я считаю его военным преступником. Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тысяч долларов за интервью, советую спросить, куда он дел белую ленту, которую надел во Владикавказе, вступая в ополчение, и на чьей земле он находился. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится,

– подчеркнул политик на своей странице в Facebook.

Кроме того,он опубликовал скриншот материала журналиста тех времен, в котором Бабченко якобы выражает поддержку сепаратистам Южной Осетии и заявляет, что едет за них воевать.

В то же время журналист Виталий Портников резко ответил на сообщение Сакварелидзе, отметив, что Бабченко дал десятки интервью о российско-грузинской войне и неоднократно подчеркивал, что именно Россия аннексировала часть грузинской территории.

Процитирую хотя бы его интервью "Радио Свобода" в августе 2017 года: "изучая предысторию, сам конфликт, потом уже, не знаю, через несколько месяцев, может быть, через год или два, я пришел к выводу, что все это было то же самое, что и раньше, все то же самое, что и сейчас происходит в Украине. Это была агрессия России, это была имперская захватническая война. Россия готовила эту агрессию, как только могла. Россия провоцировала Грузию, как только могла. И при первой же возможности ввела туда свою армию и аннексировала часть грузинской территории,

– говорит публицист.

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Кроме того, Портников подчеркнул, что Давид Сакварелидзе назвал Бабченко "военным преступником именно после того, как тот стал участником спецоперации СБУ.

"До этого момента ни Сакварелидзе, никто другой из бывших грузинских политиков, что перелицевали в спасители Украины, никаких обвинений Бабченко не выдвигали. Надеюсь, что это просто моральное разложение, а не сознательная работа на врага", – констатировал представитель СМИ.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.