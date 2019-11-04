Бабченко выехал из Украины: что известно о российском журналисте и о причинах решения

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, уехал в Израиль. Кто такой Аркадий Бабченко, и почему правоохранители имитировали его гибель, – в материале 24 канала.

Почему Аркадий Бабченко жил в Украине?

Известный оппозиционный российский журналист уехал из России в 2017 году из-за преследования. Сначала в Прагу. Потом – в Украину. С октября 2017 года работал ведущим на телеканале ATR.

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Бабченко объяснил свое решение уехать из России возможностью возбуждения уголовного дела против него. Журналист осуждал аннексию Крыма и остро критиковал Путина и российскую власть.

Это будет последняя война для России. Процесс распада этноса практически завершен. Моральная деградация нации почти произошла. Война с Украиной ее только добьет,

– заявлял Аркадий Бабченко.



Бабченко остро критиковал Путина за аннексию Крыма и войну против Украины / Фото Getty

В интервью Радио "Свобода" журналист заявил, что война России против Украины – одна из самых "ублюдочных". По его словам, российской нации не существует. Это территория, населенная людьми, где все ненавидят всех. Моральная идиотия – когда отсутствуют эмоции, присущие человеку. Страна, замечал Бабченко, превратилась в психушку, от которой надо держаться подальше. Дебилизацию населения, по его убеждению, начал Путин.

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"Покушение" на Бабченко

Вечером 29 мая 2018 года СМИ сообщили об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Бабченко жив, а информация о его гибели была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47-ми потенциальных жертв.

В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) лиц, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это – известные украинские и бывшие российские журналисты,

– подчеркнул Луценко в Facebook.



В "гибель" Бабченко поверили много украинцев / Фото Getty

По словам генпрокурора, им сообщили об опасности и организовывается их защита. Позже стало известно, что в списке были известные российские журналисты, проживающие в Украине – Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

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Организатора покушения на Бабченко – киевского бизнесмена Бориса Германа тогда задержали. Как отметил Луценко, "следствие получило важные улики связей Германа с российскими спецслужбами".

В то же время специалисты скептически оценили спецоперацию СБУ. Бывший работник службы безопасности Иван Ступак рассказал, что при планировании этого "убийства" нужно было предвидеть негативные последствия операции, чем это может обернуться для всей Украины.

Если бы был ФСБ-шный след, то его бы сразу показали, чтобы все знали и успокоились, но почему-то об этом только говорят. Насколько я понимаю, СБУ хотели проследить, как заказчик идет дк организатору убийства и в тот момент их задержать. Но этого не произошло, поэтому все выглядит не очень убедительно,

– сказал Ступак.

Герман на суде назвал имя предполагаемого заказчика из России – Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в РФ и якобы работает в "личном фонде" Путина.

30 августа 2018 года Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы после того, как он признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Впрочем, фамилия заказчика убийства Бабченко прозвучала неубедительно. Поэтому вопросы к СБУ в успешности и необходимости проведения этой операции остались.

Аркадий Бабченко выехал в Израиль временно?

Аркадий Бабченко свое решение уехать из Украины объяснил несогласием с нынешними процессами. В частности, возвращением в Украину бывшего пособника Януковича – Андрея Портнова.

Сидеть и гадать, начнется или нет в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украину сейчас просто потоком нашпиговывают инсургентами,

– считает Бабченко.

Журналист добавил, что его "эвакуация является временной". Я вернусь. Это временная эвакуация. Зе – пока мой президент. Украина – моя страна. Жить собираюсь именно в ней", – написал он в комментариях.



Бабченко не доволен возвращением в Украину Портнова / Фото Getty

Кстати, накануне журналист отметил, что никогда не вернется в Россию: "Если бы я вдруг смог приехать туда прямо сейчас, мне там уже некому позвонить... А после путинизма там снова будут нищета и разруха. Нищий дурдом, где ненавидят друг друга каннибалы-идиоты, которые все равно ни черта не поймут".

Кроме того, Аркадий Бабченко отметил, что не понимает, почему его отъезд вызвал резонанс. Дело не в резонансе. Скорее, удивляет, почему оппозиционный журналист, известный острой критикой Путина и его режима, участник спецоперации по выявлению российских агентов, решил уехать в Израиль? Возвращение Портнова – не слишком серьезная причина для такого решения. Поэтому, возможно, Бабченко не сообщает всю информацию. Но его отъезд больше на руку Портнову и другим представителям пятой колонны в Украине.