Это произошло на улице Краснослободская примерно в 5 утра. Трамвай ехал из депо на Балковской.

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Ехал на зеленый свет

Очевидцы сообщили, что водитель двигался на зеленый сигнал светофора. Старушка стояла за электроопорой, где ее не было видно, а затем вышла на путь и попала под транспорт.

На видео, которые обнародовали, переднюю часть трамвая поднимали краном. Это было нужно, поскольку бабушку переехали несколькими рядами колес.

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28 июля сообщили, что в Суворовском районе Одессы трамвай наехал на работника коммунального предприятия. Тот в этот момент косил траву на пути.

Мужчина не слышал приближения общественного транспорта, поскольку в этот момент шумел мотор косилки. Пострадавшему оторвало ногу, однако он выжил и ждал приезда медиков находясь в сознании.