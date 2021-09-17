Бабушка бросилась под трамвай в Одессе: доставали с автокраном

В Одессе утром 17 сентября трамвай переехал пожилую женщину, которая резко вышла на рельсы. Она умерла от полученных травм еще до приезда скорой. Чтобы извлечь погибшую пришлось вызвать автокран.

Это произошло на улице Краснослободская примерно в 5 утра. Трамвай ехал из депо на Балковской.

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Ехал на зеленый свет

Очевидцы сообщили, что водитель двигался на зеленый сигнал светофора. Старушка стояла за электроопорой, где ее не было видно, а затем вышла на путь и попала под транспорт.

На видео, которые обнародовали, переднюю часть трамвая поднимали краном. Это было нужно, поскольку бабушку переехали несколькими рядами колес.

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28 июля сообщили, что в Суворовском районе Одессы трамвай наехал на работника коммунального предприятия. Тот в этот момент косил траву на пути.

Мужчина не слышал приближения общественного транспорта, поскольку в этот момент шумел мотор косилки. Пострадавшему оторвало ногу, однако он выжил и ждал приезда медиков находясь в сознании.