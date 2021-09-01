Бабушка умерла в сухом колодце: на Днепропетровщине произошла ужасная трагедия

В Синельниковском районе Днепропетровщины 1 сентября пожилая женщина упала в колодец, где не было воды. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, поэтому она там и умерла.

Спасателям об инциденте сообщили в 9:31. Они сразу поехали на место происшествия и достали тело погибшей.

Ранее В Одесской области в заброшенном колодце нашли тела 4 человек

Глубина достигала 8 метров

Этой женщине было примерно 85 лет (родилась в 1936 году). Колодец, в который она упала, был глубиной 8 метров. Однако на фото с места видно, что ширина его была небольшой. Поэтому достать тело было не так и легко.

Туда спустился один спасатель, который и доставал тело. Для этого использовали специальные инструменты, а также аппарат защиты дыхания. Одновременно к этому привлекли 3 работников ГСЧС. Как именно женщина упала в колодец, устанавливают правоохранители.

Похожее происшествие на Харьковщине

В Кегичевском районе спасателей вызвали к заброшенному колодцу. Им сообщили, что упал в колодец 41-летний мужчина.

Сотрудники ГСЧС начали операцию по спасению. Они спустились и достали пострадавшего с помощью веревок. Он был жив, однако получил сильное переохлаждение.