"Бабушка Юля": появилось фото Тимошенко без макияжа и в майке с откровенным декольте
В сети показали фото 57-летней лидера партии "Батькивщина" и народного депутата Юлии Тимошенко, которую во время занятий спортом подловили в смелом образе.
Соответствующую фотографию опубликовала журналистка Жанна Жукова на своей странице в Facebook.
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"Бабушка Юля, говорите? Хочу выглядеть так же, когда мне будет 57 лет", – написала она под фотографией.
На фото политик изображена в черной облегающей спортивной майке с откровенным декольте.
Для пробежки Тимошенко спрятала волосы под черную шапочку, макияж на ее лице полностью отсутствует.
К слову, 20 июня Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году . Политик даже сделала первое обещание – в случае победы провести референдум для принятия новой Конституции. При этом политик исключила возможность объединения "Батькивщины" с другими политическими силами.
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