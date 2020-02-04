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      Бабушка, которой Брагар советовал продать собаку, на самом деле платит за газ 300 гривен, – ОП

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      По поручению Зеленского правительство изучило ситуацию с коммуналкой пенсионерки Коля / Коллаж 24 канала

      Президент Зеленский поручил правительству разобраться с оплатой коммуналки пенсионеркой, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар советовал продать собаку. О результатах сообщили в Офисе Президента: мол, женщина получает субсидию и платит за газ и электроэнергию 300 – 350 гривен в месяц.

      Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив вечером 3 февраля в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. 

      К теме: Корниенко прокомментировал скандал с "слугой народа" Брагарем

      Ковалив рассказала, что известно ОП о ситуации, которая произошла с одним из депутатов "Слуги народа": в пятницу, 31 января, Евгений Брагарь в эфире одного из телеканалов советовал пенсионерке продать собаку и заплатить за газ.

      Прежде всего, я хочу извиниться от нас всех за такие опрометчивые слова депутата. Еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом госпожи Любови (Любовь Колючая – 24 канал) из Кировоградской области,
      – отметила Кузнецов. 

      И добавила, что в понедельник, 3 февраля, Офис Президента получил от правительства информацию о том, сколько платит домохозяйство пенсионерки за коммунальные услуги, и о субсидиях, которые оно получает. 

      Эта семья уже с начала отопительного сезона (с октября 2019 – 24 канал) получила монетизированную субсидию в размере немножко превышающем 3,5 тысячи гривен. Это, в среднем, позволило этой семье платить не более 300 – 350 гривен в месяц за коммунальные услуги (речь шла о газе и электроэнергии – 24 канал),
      – пояснила представительница ОП.

      В ОП считают, что это хороший пример того, как субсидия помогает экономить деньги. А чтобы платить еще меньше за газ в таких хозяйствах, как у пенсионерки Колючей, надо уменьшить его потребление – с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

      Что известно о скандале с депутатом Брагарем, коммуналкой и собакой

      • В студию одного из телеканалов позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2000 гривен, если за коммунальные услуги надо платить еще больше.
      • Гостем студии был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. Он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

      К слову, Брагарь уже успел попасть в один скандал раньше: о Брагаре и иске в суд на волонтерок, которые просили в автобусе выключить российский сериал – читайте в материале 24 канала. 

      • Заявление Брагаря вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают такую ​​позицию депутата. Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.
      • Впоследствии и сам Брагар сделал заявление: мол, он есть новым человеком в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик говорит, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Пенсия Мир животных Скандал Слуга народа Офіс Президента Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Субсидии Коммунальные услуги Деньги Евгений Брагар
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