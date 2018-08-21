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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Из-за бага в Twitch пользователи могли читать чужие сообщения

21 Читати новину українською
Баг в Twitch позволил пользователям читать чужие сообщения
Баг в Twitch позволил пользователям читать чужие сообщения / .lifewire.com

Баг в популярной стриминговой платформе Twitch позволил пользователям читать чужие сообщения. Дело в том, что разработчики решили отключить устаревший функционал Twitch Messages, это и привело к ошибке.

Как сообщили сами разработчики 5 мая Twitch удалил "устаревшую" функцию Messages и предоставил пользователям возможность загрузить архив с прошлыми сообщениями. Однако, из-за ошибки вместе со своими сообщениями, пользователи могли скачать и чужие.

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Из-за бага в коде, который отвечает за генерацию файлов этих архивов, который уже был исправлен, небольшой процент сообщений попал не в те архивы. В результате некоторые пользователи, которые загрузили свои сообщения могли обнаружить в архиве одно или несколько чужих сообщений
– пишут разработчики.

При этом в сервисе добавили, что проблема коснулась только Twitch Messages, и не задела сообщение Twitch Whisper.

Чтобы проверить, утекли ли ваши личные сообщения в чужие архивы, надо перейти по ссылке.

При этом пользователи сообщают, что утечка коснулась сообщений с конфиденциальными и личными данными, а некоторые заметили, что сообщения вытекали целыми каталогами. Например, в чужие архивы попадали личные данные победителей розыгрышей, которые те присылали организаторам для получения приза.

Что такое Twitch?Это стриминговий сервис, ориентированный на компьютерные игры, в частности трансляции геймплея, турниров киберспорта и тому подобное. Видео на платформе можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch принадлежит дочерней компании Amazon – Twitch Interactive.

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Теги: Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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