Из-за бага в Twitch пользователи могли читать чужие сообщения

Баг в популярной стриминговой платформе Twitch позволил пользователям читать чужие сообщения. Дело в том, что разработчики решили отключить устаревший функционал Twitch Messages, это и привело к ошибке.

Как сообщили сами разработчики 5 мая Twitch удалил "устаревшую" функцию Messages и предоставил пользователям возможность загрузить архив с прошлыми сообщениями. Однако, из-за ошибки вместе со своими сообщениями, пользователи могли скачать и чужие.

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Из-за бага в коде, который отвечает за генерацию файлов этих архивов, который уже был исправлен, небольшой процент сообщений попал не в те архивы. В результате некоторые пользователи, которые загрузили свои сообщения могли обнаружить в архиве одно или несколько чужих сообщений

– пишут разработчики.

При этом в сервисе добавили, что проблема коснулась только Twitch Messages, и не задела сообщение Twitch Whisper.

at first when i saw my twitch messages were mistakenly sent to other users i was p concerned



so i checked and saw it was just this one.



if anything i should thank @twitch. in fact, everyone can have this message. i'm happy to serve as an example of banning that shit in 2014. pic.twitter.com/7ezHlt0t2y — kaitlyn, solid (@kaitly_n) 16 августа 2018 г.

Чтобы проверить, утекли ли ваши личные сообщения в чужие архивы, надо перейти по ссылке.



При этом пользователи сообщают, что утечка коснулась сообщений с конфиденциальными и личными данными, а некоторые заметили, что сообщения вытекали целыми каталогами. Например, в чужие архивы попадали личные данные победителей розыгрышей, которые те присылали организаторам для получения приза.

So uh hey did anyone else get that unsettling email about people possibly downloading your archived Twitch Messages by mistake because I sure did.



“A small percentage of messages were included in the wrong archives” pic.twitter.com/uuGgUhbANd — Elspeth Eastman (@elspetheastman) 16 августа 2018 г.

I had an ENTIRE FOLDER of incorrectly delivered messages. It was all old information to Rocket League/LoL games and my retired Snapchat, so thankfully nothing current, but y'all, double-check if you got that email. — Elspeth Eastman (@elspetheastman) 16 августа 2018 г.

Что такое Twitch?Это стриминговий сервис, ориентированный на компьютерные игры, в частности трансляции геймплея, турниров киберспорта и тому подобное. Видео на платформе можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch принадлежит дочерней компании Amazon – Twitch Interactive.

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