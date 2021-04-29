Багато країн ЄС поки не мають бажання йти на додаткові санкції проти Росії, – євродепутат
Багато країн-членів Європейського Союзу поки не мають бажання застосовувати додаткові санкції проти Росії. Зокрема, деякі з них мають різні інтереси щодо російської держави.
Источник:24 канал
Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що Росія й надалі втручається у внутрішні справи багатьох країн та приймає різні рішення. Він висловив сподівання, що в ЄС таки повернуться до дискусій щодо нових санкцій проти Росії.
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За словами Ауштрявічюса, у ЄС є думка, що Росія відкликала частину своїх військових та поступово зменшує агресивний тон. Він припустив, що Кремль надсилає такі "сигнали" у деякі країни.
Я чую, що велика кількість країн Євросоюзу поки не має бажання йти на додаткові санкції проти Росії,
– наголосив євродепутат.
Ауштрявічюс зазначив, що надалі у Євросоюзі почують ще "багато цікавого" про Росію й тоді вже буде достатньо ініціативи з боку інших країн щодо введення нових санкцій.
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За словами євродепутата, найкращим способом стримувати агресію Кремля є саме запровадження нових санкцій. Він припустив, що в майбутньому це буде неминучим кроком.
Багато країн ЄС поки не мають бажання йти на додаткові санкції проти Росії: дивіться відео
Санкції ЄС проти Росії: коротко
- У березні 2021 року Європейський Союз запровадив санкції щодо російських посадовців через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- Згодом у ЄС також продовжили дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб та сепаратистів, яких підтримує Кремль.
- Найбільша фракція Європарламенту у квітні виступила за відключення Росії від платіжної системи SWIFT.
- Європарламент 29 квітня прийняв резолюцію, згідно з якою ЄС повинен буде негайно відключити Росію від системи SWIFT, а також зупинити імпорт російської нафти та газу у разі військового наступу на Україну.
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