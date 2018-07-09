Багаж украинских саблисток нашелся: вмешался министр

Украинские саблистки Ольга Харлан, Елена Воронина, Алина Комащук и Юлия Бакастова вскоре получат утраченный багаж на тренировочном сборе в Ойте, Япония.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр спорта Украины Игорь Жданов.

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Их фехтовальные чехлы и другие вещи уже были найдены и в течение двух дней будут доставлены обладательницам. При этом, по словам Жданова, если процесс затянется, то Национальная федерация фехтования Украины и Министерство молодежи и спорта Украины будут искать альтернативные варианты, поскольку уже 19 июля в китайском Уси стартует чемпионат мира.

Напомним, по словам Ольги Харлан, во время пересадки в аэропорту Парижа, когда сборная Украины направлялась на тренировочный сбор в Японии, был потерян багаж. Чемоданы с экипировкой и оружием сборной Украины нашли только через пять дней, но не смогли сразу их вернуть саблисткам из-за неблагоприятных погодных условий.