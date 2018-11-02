Багряная осень в Карпатах: удивительные фото украинских гор
В любое время года украинские Карпаты завораживают невероятными пейзажами. Тысячи туристов отправляются в путешествие именно осенью, чтобы увидеть разнообразие цветов, что дарят горы.
В конце октября в сети появились эффектные фото, сделанные в Карпатском биосферном заповеднике, который расположен на окраине долины Квасовский Менчул. Авторы фотографий показали удивительную красоту украинских гор осенью.
Читайте также: Фотограф показал невероятные снимки Исландии, которые покорили сеть
Загадочный туман, багровые деревья, магический свет, падающий на горную долину - это не все, чем снимки ошеломили сеть. Фотограф умело передал атмосферу украинских гор. Вероятно, после просмотра фото сотни туристов начали планирование путешествия в Карпаты.
Путешествие в Карпаты
Осень в Карпатах
Украинские горы осенью
Карпаты
Удивительные пейзажи украинских гор
Красота гор
Багряные горы с туманом
Украинские Карпаты, осень 2018
Все фото – сообщество "Украинские Карпаты"