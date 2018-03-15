Бахматюк о заявлении Гонтаревой: хватит отворачиваться и закрывать уши

Глава совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming и владелец "Ви Эй Би Банка" и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк считает провокационной манипуляцией заявление уволенной сегодня Верховной Радой экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о задолженности его банков по рефинансированию.

Об этом он заявил журналистам.

"Еще месяц назад Валерия Гонтарева уверяла всех, что сумма задолженности моих банков составляет 38 млрд грн, а сегодня уже называет – 10 млрд гривен. Что в очередной раз свидетельствует об откровенной лжи и манипуляции со стороны экс-чиновницы.

Мы в течение двух лет прилагаем титанические усилия, чтобы нас хотя бы услышали и сели с нами за стол переговоров.

Мы готовы погасить все долги перед государством, готовы рассматривать варианты компромиссов, сами наработали целый ряд предложений, которые будут выгодны и Нацбанку, и государству. Но изначально была установка на то, чтобы навесить ярлыки, чтобы выставить банкиров злодеями, а регулятора – в белой одежде. Поэтому сегодня мы обращаемся к Нацбанку: хватит отворачиваться и закрывать уши, делать вид, что вы не замечаете бизнес. Пора переходить к цивилизованному диалогу", – подчеркнул Олег Бахматюк.

По его словам, к сожалению, тактика "тысячи порезов", которую использовал Нацбанк против Ukrlandfarming, неоднократно могла привести к рейдерскому захвату бизнеса. "И мы не исключаем, что глухая стена, на которую мы натыкались, каждый раз обращаясь к Нацбанку со своими предложениями, – была одной из предпосылок для такого захвата", – добавил А. Бахматюк.

По словам председателя наблюдательного совета Ukrlandfarming, несмотря на отсутствие конструктивного взаимодействия с НБУ в течение двух последних лет, компания намерена и дальше предлагать варианты выхода из ситуации, в том числе и в переговорах с новым главой НБУ.

Напомним, ранее Ukrlandfarming обратился к Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов с предложением реструктуризировать долги выведенных с рынка банков "Ви Эй Би" и "Финансовая инициатива" перед государством. В компании на сегодня работает около 37-ми тысяч человек, предприятия холдинга являются финансово устойчивыми, регулярно погашают долги перед внешними кредиторами (более $ 500 млн за последние три года), выплачивают зарплату, а объем произведенной продукции в эквиваленте достигает 1,5% ВВП Украины.

Эксперты отмечали, что достижение НБУ и Ukrlandfarming компромисса по реструктуризации займов стало бы хорошим сигналом как для внутренних, так и для иностранных инвесторов, поскольку продемонстрировало бы желание регулятора идти на компромиссы ради роста экономики. Кроме того, на пример Ukrlandfarming могли бы пойти и акционеры других банков.