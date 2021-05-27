Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за оружием после стрельбы в Калифорнии

Джозеф Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за огнестрельным оружием. Президент США заявил об этом после стрельбы на железнодорожной станции в Калифорнии.

Байден отметил, что продажа огнестрельного оружия в США побила рекорды. В результате в течение последнего года резко увеличилось количество преступлений с его использованием.

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Поэтому Байден призвал Конгресс положить конец насилию в США. Он считает, что это можно сделать с помощью контроля за огнестрельным оружием.

Еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, в том числе подавляющего большинства владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии огнестрельного насилия в Америке,

– подчеркнул президент США.

Как отметил Байден, американская власть может и должна сделать больше, чтобы предотвратить проблему.

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По словам президента США, ему снова пришлось приказать приспустить флаг после стрельбы. Как отметил Байден, недавно он давал такие поручения после массовых расстрелов в Атланте, в доме в Рок-Хилл, в Южной Каролине, на предприятии FedEx в Индиане и после других трагедий.

Байден также выразил соболезнования родственникам убитых в Калифорнии.

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