Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за оружием после стрельбы в Калифорнии

Джозеф Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за огнестрельным оружием. Президент США заявил об этом после стрельбы на железнодорожной станции в Калифорнии.
Байден отметил, что продажа огнестрельного оружия в США побила рекорды. В результате в течение последнего года резко увеличилось количество преступлений с его использованием.
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Поэтому Байден призвал Конгресс положить конец насилию в США. Он считает, что это можно сделать с помощью контроля за огнестрельным оружием.
Еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, в том числе подавляющего большинства владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии огнестрельного насилия в Америке,
– подчеркнул президент США.
Как отметил Байден, американская власть может и должна сделать больше, чтобы предотвратить проблему.
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По словам президента США, ему снова пришлось приказать приспустить флаг после стрельбы. Как отметил Байден, недавно он давал такие поручения после массовых расстрелов в Атланте, в доме в Рок-Хилл, в Южной Каролине, на предприятии FedEx в Индиане и после других трагедий.
Байден также выразил соболезнования родственникам убитых в Калифорнии.
Стрельба в США: что известно
- В городе Сан-Хосе, в Калифорнии, 26 мая неизвестный открыл огонь по людям. Это произошло на железнодорожной станции.
- В результате стрельбы погибли по меньшей мере 8 человек. О количестве раненых пока не сообщили.
- По данным местной полиции, нападавший также погиб.