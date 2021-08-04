Байден призывает к отставке губернатора Нью-Йорка из-за сексуального скандала

Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка подать в отставку из-за секс-скандала. Глава Белого дома подчеркнул: если расследования прокуратура подтвердят факты домогательств, Эндрю Куомо должен будет покинуть пост.

Похожую позицию глава Белого дома уже озвучивал в марте. Что касается того, нужно ли объявлять Куомо импичмент, если он откажется от отставки, президент не ответил.

Ранее Секс-скандал в США: губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

Куомо якобы домогался до сотрудниц своего офиса

Вместе с тем Байден считает, что некоторые заигрывания Куомо – достаточно невинны, однако говорится далеко не обо всех из них. Ранее следствие по делу губернатора Нью-Йорка выявило случаи домогательства к нескольким женщинам.

В частности, это – сотрудницы его офиса. Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сказала, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата.

Что известно о скандале с Эндрю Куомо