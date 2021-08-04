Байден призывает к отставке губернатора Нью-Йорка из-за сексуального скандала
Источник:USA Today
Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка подать в отставку из-за секс-скандала. Глава Белого дома подчеркнул: если расследования прокуратура подтвердят факты домогательств, Эндрю Куомо должен будет покинуть пост.
Похожую позицию глава Белого дома уже озвучивал в марте. Что касается того, нужно ли объявлять Куомо импичмент, если он откажется от отставки, президент не ответил.
Ранее Секс-скандал в США: губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах
Куомо якобы домогался до сотрудниц своего офиса
Вместе с тем Байден считает, что некоторые заигрывания Куомо – достаточно невинны, однако говорится далеко не обо всех из них. Ранее следствие по делу губернатора Нью-Йорка выявило случаи домогательства к нескольким женщинам.
В частности, это – сотрудницы его офиса. Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сказала, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата.
Что известно о скандале с Эндрю Куомо
- Секс-скандал набрал обороты еще в конце 2020 года. Сразу несколько женщин обвинили Куомо в домогательствах. Губернатор обвинения опровергал и в отставку подавать не собирался.
- Первой обвинения против Куомо выдвинула его помощница Шарлотта Беннетт. 25-летняя женщина говорит, что 63-летний политик заинтересовался ею во время пандемии.
- Куомо неоднократно спрашивал ее, есть ли у нее бойфренд, и рассказывал, какой он одинокий.
- В феврале 2021 рассказ опубликовала еще одна помощница губернатора – Линдси Бойлан. Она говорила, что Куомо касался ее, целовал, а также комментировал при ней внешность других женщин.
- За дело взялись следователи. Они уже допросили около 200 свидетелей, среди них большинство – сотрудники губернатора. Изучили десятки тысяч документов и фотографий.