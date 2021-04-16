Президент США Джо Байден кілька разів говорив з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час усіх розмов він дав йому чітко зрозуміти: Вашингтон реагуватиме на будь-яке втручання Кремля у американські внутрішні справи.

Об этом Байден заявил во время пресс конференции 15 апреля. По словам главы Белого Дома, США не могут позволить иностранным государствам нарушать их демократический процесс.

К теме Байден призвал Путина снизить напряженность и вспомнил о российских войск на границе

О чем говорится

Байден, в частности, вспомнил свою предвыборную кампанию. Тогда он отмечал: если станет президентом, будет реагировать на все попытки повлиять на американские выборы.

"Выборы - вещь священная в каждой стране. Речь идет прежде всего о проявлении суверенитета и волю американского народа. Поэтому мы не можем позволить иностранным государствам нарушать наш демократический процесс. И я сказал: если будет вмешательство в наши выборы, я буду реагировать соответствующим образом ", - отметил президент США.

Он добавил, что уже во время его президентства Вашингтон все больше и больше узнавал о действиях в киберпространстве и вмешательства. Также выяснили, кто проводил эти хакерские действия.

По словам Байдена, во время первого разговора с Путиным в январе он заявил, что его администрация внимательно рассматривать данные, которые они имеют. Для того, что определить роль России в этом процессе и о том, какой будет их ответ.

Когда недавно мы снова поговорили с ним, я сказал ему, что мы вскоре отреагируем соответствующим образом. Дело в том, что мы пришли к выводу о вмешательстве Кремля в наши выборы. Учитывая действия России против наших интересов я принял несколько шагов. Говорится, в частности, о санкциях,

- отметил политик.

Он уточнил, что дал понять президенту Путину: США могли бы пойти дальше. Но решил этого не делать.

"Мое решение - должно быть пропорциональна ответ. США не являются заинтересованными в эскалации конфликта с Россией. Мы хотели бы, что у нас были стабильные и предсказуемые отношения. Но если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать соответствующим образом и дальше. Как президент США, я обязанным это делать " , - подытожил Байден.

Актуально Байден выступает с заявлением о России: видео

Что этому предшествовало

15 апреля Байден подписал нави санкции против России . Ограничение ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.

В тот же день Байден заявил, что действия России составляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Из-за этого глава Белого дома объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности.

В то же время в Белом доме заявили, что американские власти принимает меры, "чтобы положить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

Об действия России говорится