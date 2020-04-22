Байден хочет, чтобы после победы на выборах вице-президентом США была жена Обамы

Кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал, кого хотел бы видеть своим вице-президентом. Этот пост может занять жена 44 президента Барака Обамы - Мишель.

Бывшая первая леди будет прекрасным дополнением в команде кандидата, заявил Джо Байден в комментарии KDKA .

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Я бы принял ее в одно мгновение. Она замечательная, знает дорогу. Она действительно хорошая женщина, а Обамы – мои близкие друзья,

– подчеркнул кандидат в президенты США.

Впрочем он выразил сомнения относительно того, что Мишель Обама снова захочет жить рядом с Белым Домом. Байден подчеркнул, что пока конкретно говорить о кандидатуре вице-президента рано, но он хочет, чтобы это была женщина.

"Я хочу, чтобы это была именно женщина, ведь хочу, чтобы моя администрация выглядела как народ, как наша нация. Когда у нас в Верховном суде сидит "цветная женщина", это не значит, что такого не будет и на посту вице-президента", – сказал Джозеф Байден.

Следует отметить, что ранее сам Барак Обама публично заявил о поддержке кандидатуры Байдена . Последнему это может изрядно помочь на предстоящих выборах, ведь 44 президент США до сих пор является самым популярным политиком среди демократов.

Сам Джозеф Байден в период президентства Обамы в 2009 – 2017 годах был вице-президентом.