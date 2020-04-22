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      Байден хочет, чтобы после победы на выборах вице-президентом США была жена Обамы

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      Джозеф Байден хочет, чтобы его вице-президентом была Мишель Обама / zerohedge.com

      Кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал, кого хотел бы видеть своим вице-президентом. Этот пост может занять жена 44 президента Барака Обамы - Мишель.

      Бывшая первая леди будет прекрасным дополнением в команде кандидата, заявил Джо Байден в комментарии KDKA.

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      Я бы принял ее в одно мгновение. Она замечательная, знает дорогу. Она действительно хорошая женщина, а Обамы – мои близкие друзья,
      – подчеркнул кандидат в президенты США.

      Впрочем он выразил сомнения относительно того, что Мишель Обама снова захочет жить рядом с Белым Домом. Байден подчеркнул, что пока конкретно говорить о кандидатуре вице-президента рано, но он хочет, чтобы это была женщина.

      "Я хочу, чтобы это была именно женщина, ведь хочу, чтобы моя администрация выглядела как народ, как наша нация. Когда у нас в Верховном суде сидит "цветная женщина", это не значит, что такого не будет и на посту вице-президента", – сказал Джозеф Байден.

      Следует отметить, что ранее сам Барак Обама публично заявил о поддержке кандидатуры Байдена. Последнему это может изрядно помочь на предстоящих выборах, ведь 44 президент США до сих пор является самым популярным политиком среди демократов.

      Сам Джозеф Байден в период президентства Обамы в 2009 – 2017 годах был вице-президентом.

      Что предусматривает должность вице-президента США? В Соединенных Штатах Америки отсутствует должность премьер-министра. Функции председателя правительства выполняет непосредственно президент. Поэтому вице-президент является вторым лицом в исполнительной ветви власти.

      Фактически вице-президент возглавляет Сенат США, а в отдельных случаях может заменить президента. Впрочем последнее за всю историю Соединенных Штатов происходило лишь трижды. В сумме в течение 12 часов временно заменяли президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, когда те лечились под наркозом.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Барак Обама Джозеф Байден Выборы в США 2020 Новости США Новости политики
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