13:05
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Байкер-Путин катался по Крыму без шлема, но его не оштрафуют: в МВД РФ объяснили почему

      43 Читати новину українською
      Путин покатал на мотоцикле Аксенова и губернатора Севастополя Развожаева
      Путин покатал на мотоцикле Аксенова и губернатора Севастополя Развожаева / Фото из соцсетей

      Для главы Кремля правила дорожного движения, похоже, не писаны. В начале августа он приехал в аннексированный Крым и там принял участие в байк-шоу. Так, в рамках шоу Путин возглавил колонну байкеров. Правда, с нарушением: российский лидер не надел защитный шлем. В России решили обратить на это внимание и написали обращение к правоохранителям. Их ответ вас удивит.

      Обращение в Министерство внутренних дел России написал юрист Максим Чихунов. На днях ему пришел ответ от так называемого российского ГАИ Севастополя. Он обнародовал документ на своей Facebook-странице.

      Курьез: "Небольшая географическая неудача": российские пропагандисты перепутали Японию с Новой Зеландией

      В ответе говорится, что Путин якобы имел полное право ехать без шлема. Далее в документе приведено объяснение к словосочетанию "дорожном движении". После этого там сообщается: "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается".

      Поэтому, по версии российских правоохранителей, на участников таких мероприятий правила дорожного движения не распространяются.

      Российский юрист собирается обжаловать такой ответ. По его словам, независимо от мероприятия, участники дорожного движения должны соблюдать нормы безопасности.

      Что известно о съезде байкеров в Крыму и при чем здесь Путин? В аннексированный Крым глава Кремля прибыл 10 августа. Там он принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона". Мероприятие было организовано любимцами Путина – клубом байкеров "Ночные волки".

      В рамках шоу Путин возглавил колонну мотоциклистов. Ехал он за рулем трехколесного "Урала" и был одет в кожанку. В тележку его мотоцикла сел так называемый "председатель Совета министров" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Шлемов на участниках колонны не было.

      колона Путін
      В колонне байкеров без шлемов – все участники / фото Getty images

      blog_ava
      Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
      сегодня
      53822
      Теги: Транспорт Новости России Аннексия Крыма Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сегодня , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 67
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сегодня , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 86
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      99
      Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      сегодня , 12:15 Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      96
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 11:42 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 154
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук