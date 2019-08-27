Байкер-Путин катался по Крыму без шлема, но его не оштрафуют: в МВД РФ объяснили почему

Для главы Кремля правила дорожного движения, похоже, не писаны. В начале августа он приехал в аннексированный Крым и там принял участие в байк-шоу. Так, в рамках шоу Путин возглавил колонну байкеров. Правда, с нарушением: российский лидер не надел защитный шлем. В России решили обратить на это внимание и написали обращение к правоохранителям. Их ответ вас удивит.

Обращение в Министерство внутренних дел России написал юрист Максим Чихунов. На днях ему пришел ответ от так называемого российского ГАИ Севастополя. Он обнародовал документ на своей Facebook-странице.

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В ответе говорится, что Путин якобы имел полное право ехать без шлема. Далее в документе приведено объяснение к словосочетанию "дорожном движении". После этого там сообщается: "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается".

Поэтому, по версии российских правоохранителей, на участников таких мероприятий правила дорожного движения не распространяются.

Российский юрист собирается обжаловать такой ответ. По его словам, независимо от мероприятия, участники дорожного движения должны соблюдать нормы безопасности.

Что известно о съезде байкеров в Крыму и при чем здесь Путин? В аннексированный Крым глава Кремля прибыл 10 августа. Там он принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона". Мероприятие было организовано любимцами Путина – клубом байкеров "Ночные волки".



В рамках шоу Путин возглавил колонну мотоциклистов. Ехал он за рулем трехколесного "Урала" и был одет в кожанку. В тележку его мотоцикла сел так называемый "председатель Совета министров" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Шлемов на участниках колонны не было.





В колонне байкеров без шлемов – все участники / фото Getty images