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      Баканов назвал приоритеты в деятельности СБУ

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      СБУ сосредоточится на контрразведке, – Баканов / President.gov.ua

      Служба безопасности Украины сосредоточится на контрразведывательной деятельности. Зато расследованием экономических преступлений займется Бюро финансовых расследований.

      Контрразведка станет приоритетом в процессе реформирования СБУ, об этом глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал в интервью "Интерфаксу".

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      Баканов также отметил, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и опережать их.

      Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований,
      – пояснил он.

      В то же время Баканов добавил, что в целом СБУ сосредоточится на контрразведке.

      "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир", – отметил глава СБУ.

      Какие приоритетные направления изменений в СБУ определили перед реформированием:

      • отказ от несвойственных функций и предотвращение расследования преступлений, не представляющих угрозу государственной безопасности Украины;
      • расширение контрразведывательного вектора работы Службы безопасности и рискоориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;
      • внедрение гибкой структуры службы;
      • сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;
      • демилитаризация;
      • повышение уровня заработной платы работников службы;
      • деполитизация руководящей вертикали Службы безопасности и назначение Председателя СБУ на срок, не совпадает со сроком каденции Президента Украины;
      • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
      • формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения прав и законных интересов граждан.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Расследования Иван Баканов
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