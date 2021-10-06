В Балаклее вспыхнул масштабный пожар: видео с места

На Харьковщине в Балаклее произошел серьезный пожар. Неизвестные подожгли камыш на площади 4,5 гектара. Спасатели тушат пламя.

Пожар в Балаклее произошел 6 октября. В сети публикуют видео, где видно, что пожар достаточно больших масштабов и распространяется дальше.

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Могут гореть дома

Спасателям поступило сообщение о пожаре в 12:27. Возгорание произошло на открытой территории на улице Центральной.

Работники ГСЧС определили, что горел камыш на площади 4,5 гектара. Существовала угроза распространения пламени на жилые дома, поэтому спасатели быстро начали тушить пламя.



Пожар в Балаклее / Фото ГСЧС Харьковщины

В 14:20 пожар был локализован. Удалось ли потушить возгорание – не сообщается.

Пожар в Балаклее: смотрите видео

Угрозы распространения огня нет. К месту происшествия направили 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделение военной части.

В Балаклее подожгли камыш: видео

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