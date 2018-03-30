18:47
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Балерина Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины

201 Читати новину українською
Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины
Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины / Пресс-служба

Украинская прима-балерина и член жюри шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

"Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня как артиста самая большая награда – когда люди приходят на спектакль, значит им интересно", – прокомментировала награду Кухар.

Читайте также: "Черный лебедь": 7 лучших образов Екатерины Кухар на "Танцах со звездами"

Екатерину поздравили коллеги

Балерина рассказала, люди пишут и благодарят за мотивацию пойти впервые на балет.

"Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Детки будут интересоваться искусством, кто-то станет преданным зрителем театра, кто-то станет известным артистом. Я понимаю, то, что я делаю – это капля в море. И тем не менее, я рада, что причастна к развитию искусства в Украине", – добавила Екатерина.

Теги: Новости Украины LifeStyle Исскусство Новости культуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
4G появился в Украине: все, что нужно знать
сегодня, 18:05 4G появился в Украине: все, что нужно знать
Андрій Шляхтін 727
Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби
сегодня, 18:00 Наслідки реформ: які проблеми створює відсутність Державної митної служби
Тетяна Острікова 35
Рогозина готовятся пускать в расход
сегодня, 17:01 Рогозина готовятся пускать в расход
Злой Одессит 1426
Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
сегодня, 16:01 Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
Євгенія Мазур 414
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сегодня, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 901
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук