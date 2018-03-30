Балерина Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины

Украинская прима-балерина и член жюри шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

"Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня как артиста самая большая награда – когда люди приходят на спектакль, значит им интересно", – прокомментировала награду Кухар.

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Екатерину поздравили коллеги

Балерина рассказала, люди пишут и благодарят за мотивацию пойти впервые на балет.

"Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Детки будут интересоваться искусством, кто-то станет преданным зрителем театра, кто-то станет известным артистом. Я понимаю, то, что я делаю – это капля в море. И тем не менее, я рада, что причастна к развитию искусства в Украине", – добавила Екатерина.