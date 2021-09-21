"Балкон, как гроб": в Днепре заметили архитектурное ноу-хау на панельке

На Днепровской многоэтажке соорудили огромный балкон, который практически "вылезает" на несколько метров за пределы дома. Местные отмечают, что это очень похоже на гроб.

Однако дискуссия началась не только из-за порчи общего вида здания, поскольку возникли вопросы и к безопасности. Об этой надстройке на улице Рубинского сообщили 20 сентября.

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Трудно не заметить

С журналистами об этом общалась жительница Днепра Анастасия Кримович. Она сказала, что заметила это "архитектурное решение" несколько недель назад во время прогулки.

Седьмой этаж сложно не заметить, когда идешь от торгового центра. Большой, как гроб, стоит. Очень отличается и это некрасиво,

– рассказала днепрянка.

Также она добавила, что не считает это хорошим решением владельцев квартиры. Мол, площадь квартиры это не сильно увеличило.



​Вид снизу на балкон в Днепре / Фото Общественного

Какая опасность возможна

Архитектор Михаил Алипов рассказал, что главной проблемой в этом случае является то, что построили балкон на верхнем этаже старой панельной постройки. Мол, жители должны осознавать, что они могут прожить в квартире с этим балконом всю жизнь и ничего не будет. Однако всегда есть вероятность того, что однажды они проснутся без внешней стены.

Также специалист отметил, что в соответствии с законодательством, для сооружения таких "балконов" требуется комплексная техническая экспертиза здания. Нужен вывод относительно опорной способности конструкции здания. Только с этими документами уже можно получить разрешение на масштабную реконструкцию балкона.

По словам Михаила Алипова, самовольно возведенные пристройки являются довольно распространенным явлением для Днепра. В частности, когда-то он проектировал дом, который расположен на Набережной Победы. Впоследствии после сдачи в эксплуатацию там появилось 2 пристройки, которых не было в архитектурном плане дома.

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Могут ли наказать за такое

Начальник инспекции по благоустройству горсовета Днепра Руслан Мороз рассказал, что такие объекты фиксируются. Их обычно выявляют инспекторы во время рейдов, а также берут на учет по жалобам граждан.

Но я вам скажу, что на большинство из них, к сожалению, уже существуют документы. Люди обращаются в частные бюро технической инвентаризации, они за небольшие деньги делают им техпаспорт,

– рассказал Мороз.

Однако он отметил, если такой балкон обнаруживают во время сооружения, его демонтируют. В частности, в 2021 году удалось уничтожить 7 похожих конструкций, на которые не было разрешения.