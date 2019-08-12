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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Максим Ефимов

      "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе

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      Украине нужно составлять план восстановления Донбасса
      Украине нужно составлять план восстановления Донбасса / Фото из открытых источников

      В начале 2000-х Эстонию, Литву и Латвию по аналогии со странами Юго-Восточной Азии называли "балтийскими тиграми". Они здорово стартовали и быстро приблизились к экономическим стандартам Евросоюза.

      В 2006-м ВВП Эстонии вырос на 11,2%, а к 2008-му по паритету покупательной способности составил 67 % от среднего в ЕС.

      Рецептов успеха этой страны было несколько: максимальное внедрение электронных услуг, инвестиции в образование и упрощение системы бизнеса, в первую очередь IT-сегмента. Символом эстонского успеха стала разработка мессенджера Skype, который в 2005-м корпорация eBay купила за $2,6 млрд.

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      Ключевым экономическим инструментом стала заряженность страны на успешные стартапы. В Эстонии поставили себе целью стать лучшей в мире площадкой для инициативных людей. И начали с образования. Минобразования совместно с Ассоциацией информационных технологий и коммуникаций разработали школьный курс по IT-обучению. В вузах и колледжах пригласили преподавать предпринимателей и молодых специалистов, знакомых с практическими аспектами бизнеса. В рамках государственно-частного партнерства правительство с 2008 года предоставило почти €33 млн инвестиций для 22 стартапов.

      Уверен, многие эти инструменты могут быть успешными в Украине, в первую очередь на Донбассе, который нуждается в глубоких социальных трансформациях.

      Уже сегодня нужно готовиться к развитию региона после завершения войны. Ведь после окончания боевых действий украинский Донбасс станет одним из крупнейших, даже по европейским меркам, региональных рынков сбыта товаров и услуг. По предварительным оценкам, существующий пакет инвестиционных предложений региона оценивается в $5 млрд. И он будет расти. Речь идет о производстве стройматериалов, современных механизмов, создании сетей сервисных услуг... Уже сегодня очевидны перспективы создания кластеров инновационного машиностроения и оборудования для зеленой энергетики.

      Чтобы удовлетворить этот спрос, нам придется заново запускать многие производства, создавая фактически с нуля разные направления сферы услуг. Украина и наши международные партнеры будут инвестировать в масштабные инфраструктурные, промышленные и гуманитарные программы. А это привлечет на рынок мировые корпорации.

      К тому времени Украине нужно будет представить инвестиционную инфраструктуру – кадровую, законодательную, разрешительную. Не дожидаясь, когда в наш регион вернется долгожданный мир. Тогда Украина в любой момент сможет стать активным участником инвестиционного рынка.

      Важно инвестировать в образовательные проекты, просчитав количество и качество специалистов, которых потребуют процессы возрождения Донбасса. Сегодня нам нужно на контролируемых Украиной территориях максимально задействовать интеллектуальный потенциал людей, которые переехали или готовы переехать с оккупированной части.

      В этом направлении сделаны первые важные шаги. Краматорск, приняв у себя Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры (ДНАСА) и Донецкий национальный медицинский университет, получил уникальную возможность развиваться как региональный студенческий центр. Это позволит административному сердцу Донбасса собирать и воспитывать инженеров, строителей, проектантов, экономистов, медиков…

      Наличие собственного строительного университета уже приносит городской громаде неоспоримую помощь. В ДНАСА работают сертифицированные специалисты, с лицензиями на действия по обследованию зданий, паспортизацию и принятие решений о ремонте. Там умеют составлять качественные проекты и сметы. К примеру, архитекторы из Академии разрабатывали проекты реконструкции городских парков Краматорска.

      Чтобы понять ценность такого приобретения, вспомним, как пару лет назад в Краматорске не оказалось ни одной организации, способной составить грамотный проект. Из-за этого мы потеряли время, деньги и возможности.

      Сегодня ситуация меняется. Даже после возвращения академии в Донецк мы сохраним в Краматорске это важнейшее для региона и страны направление. Исходя из этого, важно укреплять академию опытными кадрами, воспитывая свои молодые таланты. Так обеспечим текущие и перспективные проекты области.

      В Эстонии сработала идея синергии потенциала учебных заведений и промышленных предприятий. Инвестициям неинтересно производственное и технологическое опустошение. Поэтому Украине для сохранения конкурентных позиций на рынке необходимо микшировать инновации с традиционными технологиями. Особенно важно стимулировать интеграцию машиностроения с фундаментальной и прикладной наукой.

      Следующий шаг – готовить на уровне громад инвестиционные площадки, где можно хоть сегодня, хоть через год, в кратчайшие сроки наладить любое производство в интересах Украины и европейского рынка. Для этого, кроме инженерной инфраструктуры, нужны подготовленные кадры, умеющие внедрять перспективные бизнес-идеи.

      Важно на школьном и университетском уровне прививать нашим детям проектное мышление и культуру успешного стартапа. Я готов лично к творческим дискуссиям со студентами ДНАСА и других университетов. Будем обязательно приглашать в наши университеты ведущих бизнес-тренеров, способных популярно объяснять практичные аспекты предпринимательства.

      Мы уже приняли решение строить в Краматорске IT-инкубатор. Это буде инновационный центр для талантливых разработчиков цифровых стартапов. Верю, что наши ребята создадут там свой "краматорский Skype".

      Уверен, вместе мы определим уникальное маркетинговое предложение Донбасса, подкрепим его расчетами и ресурсами. В китайском языке слово кризис состоит из двух иероглифов. Один означает "опасность", а другой представляет "возможность". "Опасность" мы переступили. Нужно воспользоваться окном "возможностей".

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      Автор: Максим Ефимов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Инвестиции Реинтеграция Донбасса
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