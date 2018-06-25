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Балух жалуется на сильную боль в груди: адвокат рассказала об ухудшении его состояния

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Владимир Балух голодает 99 дней
Владимир Балух голодает 99 дней / Крым Реалии

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, который голодает 99 дней, жалуется на сильные боли в груди и из-за слабости отказывается выходить на прогулку.

22 июня Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки. До этого он голодал, начиная с 19 марта.

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15 июня ему стало плохо во время судебного заседания.

В понедельник, 25 июня, защитница украинца Ольга Динзе после посещения подзащитного сообщила об ухудшении его состояния, пишут "Крым.Реалии".

У него очень сильные боли в области груди и подлопаточных мышц. Скорее всего, у него защемление нерва,
– предположила адвокат.

Она отметила, что из-за плохого самочувствия Балух отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

Динзе также уточнила, что активиста перевели в новую камеру. По словам самого Владимира Балуха, камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет".

25 июня суд в оккупированном Симферополе перенес заседание по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ голодовка заложники Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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