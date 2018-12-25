"Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro

Жовтому Автоботові вдалось врятувати кінофраншизу "Трансформерів" від загибелі і стати першим кроком її перезапуску.

П'ятий фільм про трансформерів "Останній лицар", був найдорожчим і найпровальнішим серед усіх. Справи у "Трансформерів" йшли не дуже добре ще з часів 2007-го, коли світ побачило перше кіно у серії. Для роботи над "Бамблбі" студія прибрала від керма режисера Майкла Бея з його неосяжною любов'ю до піротехніки і бездумності, натомість давши шанс Тревісу Найту, який у підсумку зняв доволі неочікуване кіно. Неймовірно передбачуване, збудоване на успішних шаблонах, але наївне, добре і старанне кіно. Чи краще воно за майклбейщину? Здебільшого, так.

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"Бамблбі" – фільм, який врятував франшизу

Головна героїня зі сторони людей – 18-річна дівчина-підліток, яка мріє про своє авто і неймовірно радіє старому фольксвагену "жукові", отриманому в подарунок на день народження. Головний герой зі сторони трансформерів – повстанець-автобот із пошкодженими голосом і пам'яттю, поведінкою цуценяти та великою місією з порятунку свого племені.

Якщо Майкл Бей показував багато бездумної бійні, то Тревіс Найт приділяє вдосталь часу обіймашкам тендітної дівчини з велетенською металевою чужопланетною істотою. Хоч з обіймами трохи перегнули, за цих персонажів принаймні хочеться вболівати. Ми, глядачі, звикли бачити "Трансформери" з плоскими одновимірними персонажами, зате видовищними вибухами. "Бамблбі" ж надає дійовим особам характеру і навіть розвиває їх, паралельно пробуючи натиснути нам на жалість тужливими оченятами Бамблбі.



У "Бамблбі" дуже багато обіймів

Він дуже добрий і дуже переляканий. Від страху перед людиною робот забивається у куток, що, погодьтесь, дивно для такої великої груди металу. Автобот з позивним B-127 отримав ім'я Бамблбі на Землі, а вперше воно прозвучало із вуст 18-річної дівчини-механіка, яка злякалась робота значно менше, ніж він її. Наймиліші та найживіші моменти цього кіно – ті, в яких ці двоє були разом.

Кіно про жовтого Автобота дбайливо відтворює стилістику 80-х років, накладаючи її навіть на дизайн прибульців: більшість хронометражу Бамблбі трансформується не у звичне нам 1976 Chevrolet Camaro, а в Volkswagen Beetle Type 1. Решту металевих іншопланетян 80-ті також не оминули. Але логіка франшизи страждає, так, наче Найт викинув історію Бея на смітник. У п'ятому, провальному, фільмі Бей переконував, що Бамблбі на Землі з часів Другої Світової. Тепер Найт показує нам перший візит Бамблбі вже у 1987 році. Зрештою, нелогічна дурня, яка коїться транформерами, вже мало кого дивує.



"Бамблбі" перенесе вас у 80-ті роки

Мінус "Бамблбі" – у вторинності. Тут немає драйву, притаманного "Трансформерам" і немає інтриги, бо автори пішли найменш ризикованим шляхом і зібрали своє стерильне кіно із кліше, які не раз доводили свою ефетивність. Молоде покоління, скоріш за все, не побачить у "Бамблбі" натяки на спілбергівського "Iншопланетянина", а старше від такого може й отримати задоволення. Тревіс Найт змінив фокус фільму з сексу, який білою ниткою пришивав Бей, на дружбу, вірність і пошуки себе (а між іншим, звісно, порятунок світу).

Рейтинг стрічки на IMDb — 7,4. Хто б міг подумати, що світ знову захоче дивитись "Трансформери"... Зараз скидається на те, що ми готові зустріти і сьоме кіно.

"Бамблбі": дивіться трейлер фільму

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