Банда детей разбила игровые автоматы в Одесской области: видео хулиганства
Источник:телеграм "Одесса info"
В Килийском районе Одесской области 19 августа несколько несовершеннолетних решили развлечься правонарушением. Дети налетели на игровые автоматы и разбили их.
Всего злоумышленников было примерно 8 и им всем от 11 до 13 лет. Впоследствии их смогли поймать.
Обратите внимание Подростки избили мужчину с инвалидностью: их заставили извиняться на коленях – видео 18+
Побили и ограбили
Это произошло ровно в 4 часа утра в селе Приморское. Сперва к автоматам подбежали только 5 ребят. Они бросили одно из устройств и выбили в нем стекло. Потом подбежали еще несколько хулиганов, которые начали бить автомат палкой.
После этого компания начала что-то вынимать из брошенного автомата. В целом разбой длился примерно 2 минуты, поэтому дети провернули эту "операцию" довольно быстро.
Когда несовершеннолетних с видео нашли, их передали правоохранителям. Что грозит детям за такие действия – пока неизвестно.
Дети разбили игровые автоматы в Приморском: смотрите видео телеграмму "Одесса info"
Похожее событие
В Днепре 13 мая 5 подростков пришло на стоянку в центре города и начали бить автомобили. Также молодые люди срывали с автомобилей номерные знаки.
Это успела снять камера наблюдения и правоохранители пытались установить личности злоумышленников. Однако это так и не удалось.