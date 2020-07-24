На Харьковщине задержали трех участников этнической группы, которые похитили мужчину и требовали за него выкуп. Дело в том, что накануне трое бандитов пытались "выбить" из мужчины несуществующий долг.

Когда потерпевший отказался платить долг, которого он не брал, банда из трех участников сначала начала угрожать расправой. Потом его схватили, посадили в авто и вывезли в неизвестном направлении, сообщают в полиции Харьковщины.

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Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп – 20 тысяч долларов США. Правоохранители проанализировали большое количество информации: опросили десятки свидетелей, расшифровали материалы с камер видеонаблюдения и тому подобное.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРДа. Во время передачи 20 тысяч долларов выкупа вымогателей задержали.



Банду задержали при передаче выкупа

Известно, что все трое фигурантов – участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.

В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных статьями: вымогательство и незаконное лишение свободы или похищение человека.

Им грозит до семи лет заключения.