Запугали полицейских и судью: в Харькове задержали опасную банду – видео

В Харькове задержали преступную группировку, которая занималась запугиванием судьи и правоохранителей. Эти люди, вероятно брали заказы на запугивание у представителей криминалитета.

О задержании сообщили 28 июля. Все задержанные – ранее судимые жители Харьковской области, которым от 36 до 47 лет.

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Втыкали топор или поджигали

Правоохранители установили, что уголовники Харьковской области обращались к этой группе во избежание уголовной ответственности. Злоумышленники, вероятно, брали деньги за различные "услуги".

В частности, они присылали сообщения с угрозами расправы. Также втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство. Среди их пострадавших были не только полицейские и судьи, но и предприниматели.



Правоохранители объявляют подозрение задержанному / Фото Нацполиции

Кому досталось от злоумышленников

Одним из списка "заказанных" был старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований Харьковской области. Следователи установили, что заговорщики планировали ликвидировать полицейского. Однако перед этим решили его запугать.

Как запугивали правоохранителя

Злоумышленники наведались во двор дома правоохранителя посреди ночи. В крышу его припаркованного автомобиля Skoda Octavia воткнули топор. После этого на телефон потерпевшего прислали сообщение с угрозами физической расправы.

Почему досталось судье

Служитель фемиды одного из судов Харькова поплатилась за отказ вынести "лояльный" приговор. Сначала женщине посреди улицы плеснули в лицо зеленкой. Когда она не вынесла нужное злоумышленникам решение, дотла сожгли ее автомобиль – Mazda CX-7.

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Жертвы неудачного рекета

Также сообщили, что одна семья предпринимателей из Харьковской области не согласилась отдавать часть своей прибыли. Это у них требовали местные уголовники.

Затем участники задержанной группировки повредили имущество этой семьи. Им сожгли сразу 2 автомобиля – Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.



Автомобили, которые сожгли злоумышленники / Фото Нацполиции

Что грозит за такие преступления

Этим людям уже объявили о подозрении по нескольким статьям. Все они предусматривают разное наказание.

36-летнего и 47-летнего мужчин подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа группой лиц. Максимальное наказание по соответствующей статье – от 9 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Двум их сообщникам 36 и 38 лет вручено подозрение в уничтожении имущества группой лиц. Им грозит заключение на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым. 2 из них находятся за решеткой без права внесения залога.

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