Банда бывших полицейских угоняла элитные авто в Одессе: подробности

В Одессе правоохранители разоблачили участников группировки, имеющей в своем активе более десятка угонов элитных автомобилей. Злоумышленниками оказались трое жителей города в возрасте от 33 до 43 лет.

Что говорят о похитителях элитных машин в полиции

Как подчеркивают в пресс-службе Нацполиции Одесской области, специализировались они исключительно на машинах премиум-класса – Toyota , Lexus , Range Rover и Mercedes-Benz.

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Пока правоохранителям удалось задержать только двух возможных похитителей. Одного – за рулем похищенного Toyota Land Cruiser Prado, другого – по месту жительства. Во время проведения обысков у них дома полицейские изъяли устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль Range Rover и другие вещественные доказательства.



Во время обыска полицейские изъяли устройства, которые помогали злоумышленникам похищать авто

По этому делу открыто производство по статье Уголовного кодекса о незаконном завладении транспортным средством . Если вину злоумышленников докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ведется следствие. Также полиция пытается установить местонахождение и привлечь к ответственности еще одного фигуранта.



Злоумышленники похищали только элитные авто

Интересные детали от СМИ

Одесское издание "Думская" со ссылкой на прокуратуру убеждает, что членами вышеупомянутого преступной группировки являются бывшие правоохранители.

Так, в 2019 году в Одессе, в частности, было похищено 12 автомобилей марок Toyota, Lexus, Range Rover и Mercedes. И все эти случаи отмечались особым "почерком" преступников. Они действовали молниеносно и пользовались новейшей аппаратурой для сканирования и блокировки сигнализации, открывания замков и быстрого запуска моторов.

29 декабря полицейским удалось остановить один из этих похищенных автомобилей на улице. За рулем находился один из похитителей – 35-летний Андрей К . Мужчина ранее служил в одесской полиции и был оперуполномоченным уголовного розыска. Двое его сообщников также ранее служили в полиции. Говорится о 43-летнем Сергее Г. и 33-летнем Олеге С.

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По данным СМИ, похитители ранее работали в полиции