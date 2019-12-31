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      Банда бывших полицейских угоняла элитные авто в Одессе: подробности

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      В Одессе разоблачили банду, которая угоняла только элитные авто: по данным СМИ, это бывшие правоохранители / Фото из открытых источников

      В Одессе правоохранители разоблачили участников группировки, имеющей в своем активе более десятка угонов элитных автомобилей. Злоумышленниками оказались трое жителей города в возрасте от 33 до 43 лет.

      Что говорят о похитителях элитных машин в полиции 

      Как подчеркивают в пресс-службе Нацполиции Одесской области, специализировались они исключительно на машинах премиум-класса – Toyota , Lexus, Range Rover и Mercedes-Benz.

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      Пока правоохранителям удалось задержать только двух возможных похитителей. Одного – за рулем похищенного Toyota Land Cruiser Prado, другого – по месту жительства. Во время проведения обысков у них дома полицейские изъяли устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль Range Rover и другие вещественные доказательства.

      Одесса, ограбление, похищение, машины, полиция
      Во время обыска полицейские изъяли устройства, которые помогали злоумышленникам похищать авто 

      По этому делу открыто производство по статье Уголовного кодекса о незаконном завладении транспортным средством. Если вину злоумышленников докажут, им грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Ведется следствие. Также полиция пытается установить местонахождение и привлечь к ответственности еще одного фигуранта.

      Одесса, ограбление, похищение, машины, полиция
      Злоумышленники похищали только элитные авто

      Интересные детали от СМИ 

      Одесское издание "Думская" со ссылкой на прокуратуру убеждает, что членами вышеупомянутого преступной группировки являются бывшие правоохранители.

      Так, в 2019 году в Одессе, в частности, было похищено 12 автомобилей марок Toyota, Lexus, Range Rover и Mercedes. И все эти случаи отмечались особым "почерком" преступников. Они действовали молниеносно и пользовались новейшей аппаратурой для сканирования и блокировки сигнализации, открывания замков и быстрого запуска моторов.

      29 декабря полицейским удалось остановить один из этих похищенных автомобилей на улице. За рулем находился один из похитителей – 35-летний Андрей К. Мужчина ранее служил в одесской полиции и был оперуполномоченным уголовного розыска. Двое его сообщников также ранее служили в полиции. Говорится о 43-летнем Сергее Г. и 33-летнем Олеге С.

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      Одесса, ограбление, похищение, машины, полиция
      По данным СМИ, похитители ранее работали в полиции 

      К слову, недавно под Одессой вооруженные мужчины напали на грузовик, который следовал из Киева. В общем злоумышленникам удалось похитить груз стоимостью свыше 52 миллионов гривен.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы Криминальные новости Ограбления Авто
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