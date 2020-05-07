Банда, членами которой были сотрудники полиции и СБУ, "зарабатывала" на похищении людей
Прокуратура сообщила о подозрении пяти лицам – за бандитизм, похищение человека и вымогательство. Среди этих пяти – два действующих сотрудников полиции и один из СБУ.
В сообщении Офиса генпрокурора, опубликованном на официальном сайте ведомства 6 мая, рассказали детали о преступных действиях бандитов-похитителей.
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Что известно о деятельности банды, членами которой были действующие правоохранители
- Группировка действовала на территории Киева и области. Двое участников банды выбирали жертв, они же собирали о будущих жертвах информацию и передавали ее приспешникам.
- Приспешники – действующие правоохранители – применяли профессиональные навыки и возможности, чтобы следить за "будущими потерпевшими" и изучать их образ жизни.
- А потом, завершив подготовку, бандиты похищали людей и требовали за них выкуп. Причем похищенным злоумышленники открыто признавались, что являются сотрудниками правоохранительных органов.
- По данным следствия, таким образом банда "заработала" 175 000 долларов США.
Деньги, телефоны, номерные знаки автомобилей "прикрытия", которые следили за потерпевшими, оружие и боеприпасы, заметки, средства обездвиживания и наркотические вещества – все это изъяли правоохранители во время обысков у подозреваемых.
Изъятое в ходе обысков у злоумышленников имущество: фото Офиса генпрокурора
Участникам банды, заметим, в случае признания судом их вины, грозит наказание – лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.