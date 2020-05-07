Банда, членами которой были сотрудники полиции и СБУ, "зарабатывала" на похищении людей

Прокуратура сообщила о подозрении пяти лицам – за бандитизм, похищение человека и вымогательство. Среди этих пяти – два действующих сотрудников полиции и один из СБУ.

В сообщении Офиса генпрокурора, опубликованном на официальном сайте ведомства 6 мая, рассказали детали о преступных действиях бандитов-похитителей.

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Что известно о деятельности банды, членами которой были действующие правоохранители

Группировка действовала на территории Киева и области. Двое участников банды выбирали жертв , они же собирали о будущих жертвах информацию и передавали ее приспешникам.

Приспешники – действующие правоохранители – применяли профессиональные навыки и возможности, чтобы следить за "будущими потерпевшими" и изучать их образ жизни.

А потом, завершив подготовку, бандиты похищали людей и требовали за них выкуп. Причем похищенным злоумышленники открыто признавались, что являются сотрудниками правоохранительных органов.

По данным следствия, таким образом банда "заработала" 175 000 долларов США.

Деньги, телефоны, номерные знаки автомобилей "прикрытия", которые следили за потерпевшими, оружие и боеприпасы, заметки, средства обездвиживания и наркотические вещества – все это изъяли правоохранители во время обысков у подозреваемых.

Изъятое в ходе обысков у злоумышленников имущество: фото Офиса генпрокурора