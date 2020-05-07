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      Банда, членами которой были сотрудники полиции и СБУ, "зарабатывала" на похищении людей

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      Банда сотрудников полиции и СБУ зарабатывала на похищении людей
      Правоохранители разоблачили банду, в которой участвовали... правоохранители / Офис генпрокурора

      Прокуратура сообщила о подозрении пяти лицам – за бандитизм, похищение человека и вымогательство. Среди этих пяти – два действующих сотрудников полиции и один из СБУ.

      В сообщении Офиса генпрокурора, опубликованном на официальном сайте ведомства 6 мая, рассказали детали о преступных действиях бандитов-похитителей.

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      Что известно о деятельности банды, членами которой были действующие правоохранители

      • Группировка действовала на территории Киева и области. Двое участников банды выбирали жертв, они же собирали о будущих жертвах информацию и передавали ее приспешникам. 
      • Приспешники – действующие правоохранители – применяли профессиональные навыки и возможности, чтобы следить за "будущими потерпевшими" и изучать их образ жизни.
      • А потом, завершив подготовку, бандиты похищали людей и требовали за них выкуп. Причем похищенным злоумышленники открыто признавались, что являются сотрудниками правоохранительных органов.
      • По данным следствия, таким образом банда "заработала" 175 000 долларов США.

      Деньги, телефоны, номерные знаки автомобилей "прикрытия", которые следили за потерпевшими, оружие и боеприпасы, заметки, средства обездвиживания и наркотические вещества – все это изъяли правоохранители во время обысков у подозреваемых.

      Изъятое в ходе обысков у злоумышленников имущество: фото Офиса генпрокурора

       

       

      Участникам банды, заметим, в случае признания судом их вины, грозит наказание – лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Полиция СБУ Офис генпрокурора Похищение Новости Киева Криминальные новости Новости Украины
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