Бандитские разборки националистов: почему бизнес споры стали частью национальной идеи

"Правый сектор" как политическая сила стал стремительно терять поддержку, пока окончательно не исчез с политического ландшафта. О стрельбе в Харькове, массовую драку на "Барабашово", столкновения в Мукачево и как к этому привлечены националисты - читайте в материале 24 канала.

В Харкові нещодавно біля обласного будинку дитини дві групи молодиків з'ясовували стосунки. Це закінчилося бійкою, вибухом та стріляниною. Сутичка навіть потрапила на камери відеоспостереження. На щастя, обійшлося без жертв.

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Місцеві медіа повідомили, що конфлікт виник між бійцями "Національного корпусу" та членами бандитського угрупування кримінального авторитета Манукяна. Він відомий тим, що після початку війни разом зі своєю бригадою перебрався з окупованого Єнакієвого до Харкова і взяв під контроль кілька ринків.

Дивіться відео з сутичкою та вибухом гранати у Харкові:

Видання "Харків.Сіті" написало, що бійці "Нацкорпусу", прийшли на цю зустріч, щоб розв'язати питання контролю над заводом залізобетонних конструкцій, навколо якого вирують бізнесові конфлікти ще з минулого літа. Один з лідерів харківського "Нацкорпусу" Сергій Величко в соцмережах визнав, що справді з друзями брав участь в цьому конфлікті. Він заявив, що начебто просто приїхав поговорити з шахраями, які обдурили його приятеля.

Дивіться відео з соцмережі Сергія Величко:

У керівництві "Нацкорпусу" спершу заперечили участь своїх людей в цих сутичках. Але коли журналісти й поліція, вивчили люксові машини та обличчя на відео, заперечувати очевидне стало важко.

Що відомо про стрілянину і вибух у Харкові? У Харкові ввели план перехоплення "Сирена" та розшукують білий автомобіль, у якому може перебувати постраждала людина.



У соцмережах також повідомляли, що нібито у бійці брали участь члени "Нацкорпусу" та люди з оточення "авторитета" Манукяна, саме вони і кинули гранату.



Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Під час сутички учасники застосовували травматичну зброю і гранату.

Масова бійка на Барабашово

Влітку 2019 року на ринку "Барабашово" сталася масова бійка, в якій постраждало дев'ятеро людей. А оператора 24 каналу Вадима Макарюка жорстоко побили й він потрапив до реанімації.



Оператор 24 каналу Вадим Макарюк



Все почалося з того, що у одного з власників магазинів виник конфлікт з адміністрацією ринку. Підприємець покликав на допомогу націоналістів спортивної статури й ті, прийшовши на "Барабашово", почали бити всіх навколо. В партії Білецького спочатку теж заперечували причетність своїх людей до цього конфлікту, але коли було опубліковане відео з місця події, опиратися стало безглуздо.

Момент пострілу в оператора 24 каналу поблизу ринку "Барабашово очевидці випадково зняли на телефон ": увага на відео присутня нецензурна лексика (18+):

Як повідомили в адміністрації ринку, на відео саме активісти "Нацкорпусу" готуються до штурму ринку і стріляють з травматичного пістолета. Після цього виявилося, що їхні бійці справді брали участь в сутичках на "Барабашово", але, мовляв, прийшли туди з добрими намірами, аби захистити підприємців.

Сутички у Мукачево

У 2015 році частина закарпатського осередку "Правого сектору" вирішла поборотися за контроль над контрабандою. Там інтереси націоналістів зіштовхнулися з місцевим народним депутатом Михайло Ланьом. Обидві сторони вирішили зустрітися, щоб з'ясувати хто, кому і в чому має поступитися.





Михайло Ланьо



Розбірки швидко переросли в криваві події у Мукачево в липні 2015 року: озброєні кулеметами та автоматами бійці "Правого сектору" вступили в бій з угрупуванням Ланя та місцевими міліціянтами, які стали на його бік. Під час збройних зіткнень спалили заправку, кілька міліцейських машин та майже добу лунала стрілянина.

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Історія закінчилася введенням посилених частин Нацгвардії в місто, які оточили "Правий сектор" та змусили частину бійців Яроша здатися, частину втекти, а один з націоналістів був вбитий.