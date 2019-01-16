Банк "Форвард" рассказал о прибыльной деятельности в 2018 году и раскрыл планы на 2019 год

В конце 2018 года Forward Bank получил прибыль. Так, в IV квартале банк продемонстрировал финансовый результат до формирования резервов и налога на прибыль в размере более 24 млн грн.

С учетом резервов и налога на прибыль в IV квартале 2018 г он превышает 6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба банка, передают "Украинские новости".

Такой результат был достигнут, в том числе, за счет комиссионного дохода, процентного дохода и значительного увеличения объемов продаж потребительских кредитов. Так, в 2018 году комиссионный доход составил 60 млн грн, что на 17% больше, чем в 2017, процентный доход – 434 млн грн. Продажа кредитов наличными в 2018 г. составил 442 млн грн, что в 2 раза больше, чем в 2017, продажа по кредитным картам – 390 млн грн, что на 21% больше, чем в 2017 г. По состоянию на 01.01.2019 г. регулятивный капитал банка составляет 250 160 тыс. грн, уставный капитал – 1152940 тыс. грн, средства физических лиц – 1414866 тыс. грн, кредитный портфель – 1658581 тыс. грн, что на 132 млн грн больше, чем в 2017 г.

Банк выполняет все экономические нормативы, устанавливаемые НБУ в соответствии с законодательством, а именно: на 02.01.2019 г. норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) банка составил 16,40%; норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – 12,80%; норматив больших кредитных рисков (Н8) – 22,92%; норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) – 0,01%; норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) – 0,04%; норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) – 0,36%.

По состоянию на 02.01.2019 г коэффициент мгновенной ликвидности (H4) банка – 180,73% при нормативном значении не менее 30%. Показатель мгновенной ликвидности демонстрирует способность банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств за счет высоколиквидных активов (денежных средств в кассе и на корреспондентских счетах). Чем выше этот показатель, тем устойчивее банк. Коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) банка составляет 92,97% при нормативном значении не менее 60%; коэффициент текущей ликвидности (H5) – 82,95% при нормативном значении не менее 40%.

В 2018 г. банк реализовал много знаковых проектов. Среди них – переход на новый центр обработки карточных операций, который был осуществлен в октябре прошлого года. Благодаря сотрудничеству с Украинским процессинговым центром (UPC) банк имеет возможность оперативно внедрять инновационные технологии и услуги по оформлению и обслуживанию платежных карт.

Также в IV квартале банк предложил клиентам мобильное приложение Интернет-банка Forwardоnline. Главной целью было создание интуитивного интерфейса, простого и удобного в использовании клиентами. В частности, реализованы функции Touch ID и Face ID, что позволяет осуществлять вход в приложение одним прикосновением пальца или взглядом. Важно, что мобильное приложение могут загрузить владельцы гаджетов, которые работают как на Android так и на iOS.

В течение I квартала 2019 г банк значительно расширит функционал Forwardonline, а именно: будет внедрен вход с помощью BankID, более удобными станут управление картами, оформление депозитов, осуществление p2p-переводов и оплаты услуг, будут реализованы также бонусные программы, геолокационные сервисы и многое другое, что позволит комфортно пользоваться всеми услугами Forward Bank в режиме 24/7.

Надежность банка и эффективность его деятельности подтверждены авторитетными рейтингами и исследованиями. Так, Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило АО "БАНК ФОРВАРД" кредитный рейтинг на уровне uaBBB +, а также рейтинг депозитов на уровне 5 – "Отличная надежность". Также Forward Bank занял 3-е место в номинации "Классический депозит" и вошел в Топ-10 банков в номинации "Кредит наличными" в рейтинге "Топ-50 банков Украины", представленного Financial Club. В течение 2018 г Forward Bank неоднократно подтверждал надежность своих вкладов, согласно Рейтингу надежности (привлекательности) банковских депозитов РА "Стандарт Рейтинг".

29 декабря 2018 Национальный банк Украины согласовал прекращение существования банковской группы в составе АО "БАНК ФОРВАРД", ЗАО "СК "ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ", ООО "УБКИ" в связи со сменой акционеров ЧАО "СК "ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ". Дальнейшая деятельность АО "БАНК ФОРВАРД" осуществляется вне всех других банковских групп.