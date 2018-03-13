Банк "Хрещатик" был признан неплатежеспособным незаконно, – Верховный суд

Верховный Суд признал незаконным решение Нацбанка Украины о выводе с рынка банка "Хрещатик".

Об этом говорится в постановлении суда.

Согласно информации, указанной в документе, Верховный суд Украины отказал НБУ в пересмотре решений судов предыдущих инстанций, признав противоправной бездеятельность Нацбанка относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

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В удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года отказать. Решение Высшего административного суда Украины оставить в силе,

— говорится в постановлении.

Как известно, 30 мая 2017 года Киевский апелляционный административный суд оставил решение без изменений, тогда финрегулятор подал кассационную жалобу на решение суда.

Однако в декабре того же года финрегулятор получил постановление Высшего административного суда Украины, в котором кассационная жалоба НБУ была оставлена ​​без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций суд оставил в силе.

Регулятор осуществил еще одну попытку и обратился в Высший суд за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил, что действия руководства, наблюдательного совета и владельцев неплатежеспособного банка "Хрещатик" привели к 2,5 млрд гривен ущерба финучреждения.