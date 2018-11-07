Банк ВТБ ввел комиссию и лимиты на снятие наличных: в учреждении объяснили причину

Российский банк VTB Bank в Украине ввел комиссию и лимиты на снятие наличных. К таким действиям у банка прибегли, чтобы сдержать отток денег клиентов.

Об этом говорится в пресс-релизе VTB Bank, разосланном СМИ.

В финансовом учреждении отметили, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил запрет на отчуждение всех активов трех украинских банков, включая VTB Bank (Украина).

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"Сегодня усилия команды банка направлены на то, чтобы донести свою позицию и отстоять правоту перед лицом украинской Фемиды. Однако к моменту рассмотрения соответствующей апелляционной жалобы решение указанного суда лишило VTB Bank (Украина) возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов", – пояснили в банке.

Следовательно, VTB Bank (Украина) был вынужден ввести превентивные ограничения, чтобы предотвратить отток средств клиентов. Именно поэтому была введена комиссия и лимиты на снятие наличных.