Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования

Нередко даже крупные банки становятся банкротами. Следовательно после этого у них остаются элитные апартаменты, тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости и дорогая земля. Однако из-за незаконных сделок они странным образом переходят в собственность неизвестных частных фирм.

Поэтому существует ФГВФЛ, то есть Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Задача этого учреждения – выгодно продать всю недвижимость, которая осталась от банков-банкротов, а затем передать все вырученные деньги вкладчикам и кредиторам банка.

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Но в последнее время десятки квартир, целые бизнес-центры и сотки земли странным образом переходят в собственность неизвестных частных фирм. А сам фонд остается ни с чем. Директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин отметил, что учреждение теряет деньги и недвижимость из-за так называемых "черных нотариусов".

За 2018 год мы продали недвижимости и другого на шесть миллиардов гривен, а за 2018-2019 годы у нас украли 4,5 миллиарда. Один из знаковых активов, который вывели – это офисное помещение "Платинум банка". Мы и по сей день не можем его вернуть,

– отчиталась заместитель директора ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Чем прославились Кауфман и Грановский

Журналистка Елена Ротари сказала, что одесского бизнесмена Александра Грановского и обладателя "Платинум банка" Бориса Кауфмана называют самыми интеллигентными аферистами. Именно они в течение последних 20 лет осуществляли масштабные сделки, за которые их невозможно было привлечь к ответственности.

Масштабная операция которую связывают с Кауфманом и Грановским – приватизация одесского аэропорта еще во времена Януковича. По данным НАБУ и журналистов 75% имущества аэропорта незаконно отошли под контроль бизнесменов.



Борис Кауфман и Александр Грановский

Следовательно фирма, которую они создали, чтобы отремонтировать аэропорт, приватизировала 75% аэропорта фирме Александра Грановского.

Сделки с недвижимостью "Платинум банка"

Не так давно огромное здание стоимостью почти 150 миллионов гривен находилось в собственности обанкротившегося "Патинум банка" и было на контроле у Фонда гарантирования вкладов. Его должны были продать, но неожиданно у этого здания появились новые частные владельцы. Которые, словом, не имели права приватизировать здание, потому что после банкротства банка вся недвижимость переходит на баланс ФГВФЛ. Новым владельцем стала фирма "Тофик Садиг". Которую создали за день до того, как на нее переписали недвижимость.

В Фонде гарантирования рассказали, что незаконные операции по этому зданию начались еще два года назад. Сначала Фонду гарантирования запретили продавать этот актив якобы из-за поддельного постановления суда. Впоследствии, несмотря на наложенный запрет здание переписали на физическое лицо, а потом еще и на юридическое.



Информация о здании "Платинум банка"

Итак, на основе подозрительной ипотеки здание оформили на гражданина Садигова Фамила Тофика, а затем переписали на его же фирму с похожим названием "Садиг Тофик" на основании акта приемки передачи. Но как видим в реестре нет ни серии ни номера этого акта.

Как оказалось, реальные организаторы решили вообще не заморачиваться, чтобы заметать следы и искать подставных лиц. Новым директором "Садиг Тофик" недавно стал Вязовский Юрий Михайлович. Известно, что именно он 15 лет назад был помощником народного депутата Александра Грановского. Сам же Грановский вместе с Борисом Кауфманом и являются бывшими собственниками этого здания.

Получается, что бизнесмены и владельцы обанкротившегося "Платинум банка" незаконно присвоили его. Тем самым не дали Фонду гарантирования вкладов продать его и рассчитаться с кредиторами и вкладчиками банка.



"Платинум банк"

Сейчас в полиции ведется следствие, а сам министр юстиции признал, что с началом децентрализации рейдерство в разы выросло. Теперь обещает, что все филиалы КП будут вне закона. В конце концов, правительство согласовало инициативу Петренко, но филиалы коммунальных предприятий как работали так и работают. Как оказалось, запрет касается только новых филиалов.

Кто вывел 43 квартиры и три офиса в Днепре – смотрите в программе.