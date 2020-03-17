Банки резко снизили курс гривны при онлайн обмене

В Украине задерживают доставку наличной валюты. В то же время спрос на нее растет. Дефицит наличной валюты привел к скачку ее курса и росту стоимости валюты при онлайн обмене, к которому НБУ посоветовал прибегать гражданам.

Цепочка проблем с наличной валютой привела к снижению курса гривны при онлайн обмене.

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По состоянию на 14:00, Монобанк предлагает купить доллар за 27 гривен 71 копейку, до сих пор было 26 гривны 91 копейка. Цена продажи выросла с 27 гривны 84 копейки за один доллар до 28 гривны 97 копеек.

В Приватбанке онлайн курсы обмена выглядят так: покупка – 27 гривен 70 копеек за доллар, продажа – 28 гривен 99 копеек.

На "сером" рынке курс составляет 28 – 28,2 гривен за американскую валюту при покупке, 28,4 – 28,5 гривны – при продаже.

Что было раньше

НБУ 17 марта снова заявил о готовности поддерживать гривну. Регулятор признал проблему с дефицитом наличной валюты. А также заявил, что с банками ищет варианты решения проблемы.

12 марта Нацбанк впервые за три дня отказался от проведения валютного аукциона, но как и раньше поддерживал гривну интервенциями.

Что известно о курсе НБУ на 17 марта

Регулятор установил официальный курс на уровне 26,52 гривны за доллар. Это на 44 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Это на 44 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день. Что касается евро, то его стоимость выросла на 53 копейки и составляет 29,52 гривны.

Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.



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