Банки ввели кредитные каникулы для физлиц: список банков

"Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Правэкс Банк" (все – Киев) и "Кредобанк" (Львов) ввели кредитные каникулы для клиентов-физических лиц. Об этом свидетельствуют сообщения банков.

Кредитные каникулы от "Приватбанка"

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Так, "Приватбанк" ввел кредитные каникулы до конца июля 2020 года для физлиц, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за связанных с карантином ограничениями по программам кредитования "авто в рассрочку", "жилье в кредит" и "кредит под залог недвижимости".

"Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года с соответствующим выводом дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", – пояснили в "Приватбанке".

Там добавили, что для оформления каникул достаточно заполнить заявку на сайте банка.

"ТАСкомбанк"

"ТАСкомбанк" ввел кредитные каникулы для физлиц по работающим беззалоговым кредитам и ​​кредитам наличными на 3 месяца.

"На период действия кредитных каникул обязательные платежи состоят из процентов и ежемесячной комиссии, предусмотренной кредитным договором. Погашение задолженности по телу кредита откладывается и входит в состав платежа в июле 2020 года", – объяснил механизм кредитных каникул банк.

Кроме того, "ТАСкомбанк" автоматически отсрочил минимальный платеж по кредитной карте до конца мая 2020 года.

"Правэкс Банк"

"Правэкс Банк" также ввел кредитные каникулы для клиентов-физлиц, которые по состоянию на 1 марта 2020 года не имели просроченной заложенности, но понесли финансовые трудности из-за ограничения в связи с коронавирусом. Программы предусматривают отсрочку оплаты тела кредита (то есть выплачиваются только проценты), а также отсрочку процентов и тела кредита, увеличение срока его погашения и прочее.

Кроме того, "Правэкс Банк" предложил варианты реструктуризации кредитных обязательств пострадавшим клиентам-юрлицам. Предложения банка по возможности обслуживания долга являются индивидуальными и учитывают последнюю финотчетность, финансовое состояние, уязвимость секторов и предприятий к текущему кризису и перспективы восстановления бизнеса.

"Клиенты-юридические лица могут сами инициировать реструктуризацию кредитов", – уточнил банк.

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"Кредобанк"

Программами кредитных каникул "Кредобанка", которые предусматривают трехмесячную отсрочку уплаты основной суммы долга и 40% ежемесячного платежа для аннуитетной схемы выплат, могут воспользоваться заемщики по ипотечным кредитам, кредитам на авто и потребительским кредитам наличными. Подать заявку на программу могут клиенты с положительной кредитной историей, которые не имеют задолженности перед банком.

Кроме того, для кредитных карточек "Кредобанк" автоматически продолжил льготный период пользования кредитными средствами (без начисления процентов) до 92-х дней.

"Райффайзен банк Аваль"

Ранее кредитные каникулы для физлиц ввели "Райффайзен банк Аваль" и "ПУМБ". В частности, "Райффайзен банк Аваль" отменил ежемесячный платеж в апреле и в мае по кредитным картам большинства клиентов, а также снизил процентную ставку по кредитам наличными до 0,01% годовых (на 2 месяца) и автоматически установил каникулы по процентам в период с 4 апреля по 4 июня.

"ПУМБ"

"ПУМБ" ввел на 3 месяца кредитные каникулы для клиентов-физлиц по действующим кредитам на приобретение товаров и по кредитам наличными, которые исправно обслуживались заемщиками по состоянию на 1 марта. Банк объяснял, что в пределах каникул тело кредита временно не будет начисляться.

"Альфа-Банк"

"Альфа-Банк" ввел на 2 месяца каникулы по кредитным картам, беззалоговым кредитам наличными и беззалоговым кредитах на покупку товаров для клиентов, у которых по состоянию на 1 марта не было просроченной задолженности.

Кроме того, ранее кредитные каникулы для МСБ ввели "Приватбанк" (индивидуальные, до мая), "Ощадбанк" по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии и срочного кредита (бизнес может воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев).

Также кредитные каникулы для потерпевшего от введенных ограничений бизнеса ввели банк "Кредит Днепр" и "Райффайзен банк Аваль" (по кредитному продукту "Развитие").



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