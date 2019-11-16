Банкира Гриценко задержали по поручению прокуратуры, – СБУ

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что главу государственного "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержали в рамках расследования уголовного дела.

Об этом Гитлянская написала в фейсбуке.

Немного ранее: В Киеве то ли похитили, то ли задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко

Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанка" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства,

– сообщила пресс-секретарь СБУ.

По ее словам, говорится о подозрении в преступлениях, предусмотренных:

► Частью 1 статьи 255 (создание преступной организации),

► Частью 5 статьи 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах),

► Частью 3 статьи 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в случае признания судом вины – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Задержание происходило в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", – подчеркнула Гитлянская.

А за дальнейшими комментариями по делу, мол, следует уже обращаться в Генпрокуратуру, которая этим делом занимается.

Впоследствии на странице СБУ в фейсбуке появилось дополнение: Гриценко "подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича – злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов".

Александр Гриценко возглавляет "Укрэксимбанк" с 2014 года.