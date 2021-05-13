В начале года правоохранители разоблачили 4 работников банка. Они присвоили 86 миллионов гривен по схеме, связанной с кредитованием. Им сообщили о подозрении 13 мая.

Также суд избрал меру пресечения для нарушителей – двое должны находиться под домашним арестом, а другим двум – личные обязательства. Предыстория Полицейские подозревают 4 банкиров в Днепре: пропали 86 миллионов гривен Что известно о схеме банкиров Бывшие чиновники банка вывели из системы крупную сумму средств вкладчиков.

Они подделывали документы и вносили ложные сведения.

К их разоблачению привлекли следователей и оперативников Управления уголовного розыска

Во время обысков правоохранители обнаружили вещественные доказательства, которые подтверждали причастность экс-банкиров к этой сделке.

Продолжается расследование уголовного дела по 4 статьям.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители во время обысков у подозреваемых / Фото МВД Обратите внимание! 5 мая в Тернополе правоохранители разоблачили злоумышленников, которые незаконно оформляли инвалидность участникам АТО и присваивали их единовременные выплаты. Убытки составят около 7 миллионов гривен.