Днепровским банкирам, укравшим 86 миллионов гривен, объявили о подозрении
В начале года правоохранители разоблачили 4 работников банка. Они присвоили 86 миллионов гривен по схеме, связанной с кредитованием. Им сообщили о подозрении 13 мая.
Источник:МВД
Также суд избрал меру пресечения для нарушителей – двое должны находиться под домашним арестом, а другим двум – личные обязательства.
Предыстория Полицейские подозревают 4 банкиров в Днепре: пропали 86 миллионов гривен
Что известно о схеме банкиров
- Бывшие чиновники банка вывели из системы крупную сумму средств вкладчиков.
- Они подделывали документы и вносили ложные сведения.
- К их разоблачению привлекли следователей и оперативников Управления уголовного розыска
- Во время обысков правоохранители обнаружили вещественные доказательства, которые подтверждали причастность экс-банкиров к этой сделке.
- Продолжается расследование уголовного дела по 4 статьям.
- Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Правоохранители во время обысков у подозреваемых / Фото МВД
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